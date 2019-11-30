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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7905790679077908

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Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:47

  Prospero написав:Совпала лишь одна категория (канцелярия)

Ну, здесь вы правы - совпала. Только результат, как видно, хоть и логичный, но не совсем такой, которого, похоже, вы ждали. Если вы вдруг не заметили, то у всех остальных, кто не покупал в больших количествах стройматериалы по категории "Канцелярия", процент по ней - 10, а не 2.
Сумма, очевидно, тоже имеет значение, потому что у меня тоже были покупки по канцелярии в прошлом месяце, что принесло несколько орешков, до десятка. Но из-за этого проценты не срезали.

PS Похоже, вся персонализация сводится к урезанию процентов по слишком активным категориям клиента до 2%. А список категорий на месяц у всех одинаков, в зависимости от статуса. И не похоже, чтобы имело хоть какое-нибудь значение количество и объемы операций вне повышенных категорий.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:54

  M-Audio написав:А список категорий на месяц у всех одинаков, в зависимости от статуса.

Неправда! У меня нет автобусных касс, например.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:08

  Vorlon написав:
  M-Audio написав:А список категорий на месяц у всех одинаков, в зависимости от статуса.

Неправда! У меня нет автобусных касс, например.

Не просто не одинаков, а существенно отличается. Мне (в голд) набросали всякой фигни - "видеосервисы", "химчистки", "цветы" тоже нет автобусов. Ну и порезали все чем я хоть чуть пользовался ранее - сладости, канцелярка (вообще всего раз пользовал - но много ;) не для себя для детского садика) - все 2%. Думал в прошлом месяце Алла достигла дна, но сейчас снизу она постучала
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:12

  dengon написав:Вроде как честный, но судя по тарифам, нужно выводить карту в ноль раз в 2 месяца. А не просто гасить траты за прошлый месяц как у Привата, Моно, ТАСа и т.п.

Все таки вернувшись к посту про Travel полуторамесячной давности, можно уточнить у Вас на основании чего сделан такой вывод?
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:13

  Flamingo написав:Думал в прошлом месяце Алла пробила дно, но сейчас снизу она еще постучала

:lol:

P.S. Единственное, что карту может спасти хоть как-то - новая её версия 2.0. Нормальный грейс - уже неплохо!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:16

  Flamingo написав:Не просто не одинаков, а существенно отличается. Мне (в голд) набросали всякой фигни - "видеосервисы", "химчистки", "цветы" тоже нет автобусов.
Понял, значит мой вывод не верный. Тоже голд, но ничего перечисленного вами у меня нет, а автобусы - есть. Наверное, потому что я на них не езжу, и несколько раз заправлялся бензином с карты :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:23

Re: Альфа-Банк

Купил в прошлом месяце ж.д билеты (5%)- в этом уже 2%.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:52

  lel написав:Купил в прошлом месяце ж.д билеты (5%)- в этом уже 2%.


Тоже самое
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:57

где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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