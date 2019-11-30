А OKwine?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:30
А OKwine?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 01 гру, 2019 15:07
Додано: Нед 01 гру, 2019 15:27
Re: Альфа-Банк
У Виномаркети ще й пиво входить
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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