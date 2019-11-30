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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7906790779087909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:30

  hv написав:
  uaprofi написав:где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?


Winetime, BadBoy точно


А OKwine?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:07

  hv написав:
  uaprofi написав:где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?


Winetime, BadBoy точно

Вайнтайм идет как продукты, проверено на Васильковской
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:27

Re: Альфа-Банк

У Виномаркети ще й пиво входить
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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