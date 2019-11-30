А OKwine?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:30
А OKwine?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 01 гру, 2019 15:07
Додано: Нед 01 гру, 2019 15:27
Re: Альфа-Банк
У Виномаркети ще й пиво входить
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 01 гру, 2019 15:39
Alfa_Bank
Навіщо в онлайн банку підняли мінімальний поріг до 5000 грн на нові депозити?
В мене там пара тисяч грн; зараз навіть не можу депозит відкрити; тільки дохідний сейф з 9%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:02
Re: Альфа-Банк
Не маю вже відкритих рахунків, але прийшла смс з паролем від Алли, який просять не розголошувати.
Схоже, що хтось намагаєьться залогінитись. Які дії в даній ситуації?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:19
Может кто-то ошибся при наборе номера?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:32
Re: Альфа-Банк
А я вообще в прошлом месяце особо категориями не злоупотреблял, был один платёж на 200 грн по зоомагазинам, но воспользовался по полной акцией 5% по продуктам.
В итоге получил: зоо 2%, канцтовары 3%, детские 2%, кафе 3%..., зато нафиг не нужные автобусы 20, книги 15, цветы и сладости 10
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:59
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:03
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:06
Не знаю как по этой акции, но по повышенным категориям "антисвинорыл-лимит"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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