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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7906790779087909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:30

  hv написав:
  uaprofi написав:где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?


Winetime, BadBoy точно


А OKwine?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:07

  hv написав:
  uaprofi написав:где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?


Winetime, BadBoy точно

Вайнтайм идет как продукты, проверено на Антоновича
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:27

Re: Альфа-Банк

У Виномаркети ще й пиво входить
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:39

Alfa_Bank
Навіщо в онлайн банку підняли мінімальний поріг до 5000 грн на нові депозити?
В мене там пара тисяч грн; зараз навіть не можу депозит відкрити; тільки дохідний сейф з 9%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:02

Re: Альфа-Банк

Не маю вже відкритих рахунків, але прийшла смс з паролем від Алли, який просять не розголошувати.
Схоже, що хтось намагаєьться залогінитись. Які дії в даній ситуації?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:19

  Son of Sun написав:Не маю вже відкритих рахунків, але прийшла смс з паролем від Алли, який просять не розголошувати.
Схоже, що хтось намагаєьться залогінитись. Які дії в даній ситуації?

Может кто-то ошибся при наборе номера?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:32

Re: Альфа-Банк

А я вообще в прошлом месяце особо категориями не злоупотреблял, был один платёж на 200 грн по зоомагазинам, но воспользовался по полной акцией 5% по продуктам.
В итоге получил: зоо 2%, канцтовары 3%, детские 2%, кафе 3%..., зато нафиг не нужные автобусы 20, книги 15, цветы и сладости 10
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:59

  Son of Sun написав:Не маю вже відкритих рахунків, але прийшла смс з паролем від Алли, який просять не розголошувати.
Схоже, що хтось намагаєьться залогінитись. Які дії в даній ситуації?

Какой там телефон в смске?
Не советуют случайно перезвонить куда-то?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:03

  Stringer написав:но воспользовался по полной акцией 5% по продуктам.


у меня в приложении было что-то похожее, но приложение аварийно завершилось и нет данных что это была за акция.

Хотел купить целый вагон товаров, но алла не дала. ганьба!
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:06

  proftpd66 написав:
  Stringer написав:но воспользовался по полной акцией 5% по продуктам.


у меня в приложении было что-то похожее, но приложение аварийно завершилось и нет данных что это была за акция.

Хотел купить целый вагон товаров, но алла не дала. ганьба!

Не знаю как по этой акции, но по повышенным категориям "антисвинорыл-лимит"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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