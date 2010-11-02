мда) дали на 90% все, чем никогда не пользовалась и не планирую, выбираю уже к-рый месяц просто, чтобы набить 4 категории.
ну ладно, банку виднее ).
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 18:21
Re: Альфа-Банк
мда) дали на 90% все, чем никогда не пользовалась и не планирую, выбираю уже к-рый месяц просто, чтобы набить 4 категории.
ну ладно, банку виднее ).
|