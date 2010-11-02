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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7907790879097910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:21

Re: Альфа-Банк

мда) дали на 90% все, чем никогда не пользовалась и не планирую, выбираю уже к-рый месяц просто, чтобы набить 4 категории.
ну ладно, банку виднее ).
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:34

  Stringer написав:А я вообще в прошлом месяце особо категориями не злоупотреблял, был один платёж на 200 грн по зоомагазинам, но воспользовался по полной акцией 5% по продуктам.
В итоге получил: зоо 2%, канцтовары 3%, детские 2%, кафе 3%..., зато нафиг не нужные автобусы 20, книги 15, цветы и сладости 10

Зато у меня второй месяц сладости 2% -единственная категория по которой были покупки в сентябре и октябре больше 10грн
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vollena71
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  #<1 ... 7907790879097910
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