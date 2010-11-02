Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 18:21
мда) дали на 90% все, чем никогда не пользовалась и не планирую, выбираю уже к-рый месяц просто, чтобы набить 4 категории.
ну ладно, банку виднее ).
Arien
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:34
Stringer написав:
А я вообще в прошлом месяце особо категориями не злоупотреблял, был один платёж на 200 грн по зоомагазинам, но воспользовался по полной акцией 5% по продуктам.
В итоге получил: зоо 2%, канцтовары 3%, детские 2%, кафе 3%..., зато нафиг не нужные автобусы 20, книги 15, цветы и сладости 10
Зато у меня второй месяц сладости 2% -единственная категория по которой были покупки в сентябре и октябре больше 10грн
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vollena71
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:38
А если НИКАКИЕ т.н. Повышенные категории не выбирать, то оте Акционные предложения все равно сработают?
Хочу Ліки24 попробовать поюзать и... всьооо. Смешная какая Алка под НГ, ууу-у
Востаннє редагувалось
clientage
в Нед 01 гру, 2019 20:38, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:38
Vorlon написав:
Третий месяц ничего интересного...
неужели нет более интересной карты другого банка?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:39
Тракторист написав: Vorlon написав:
Третий месяц ничего интересного...
неужели нет более интересной карты другого банка?
да полнооо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:39
MASolomko написав:
Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.
Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?
2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?
3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?
Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.
мне в чате написали что 11.12 будет готова...
ol_zy
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:41
clientage написав: Тракторист написав: Vorlon написав:
Третий месяц ничего интересного...
неужели нет более интересной карты другого банка?
да полнооо
так чего же тогда жаловаться? положил Алкину карту на полку и юзай карту другого банка...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:42
clientage написав: MASolomko написав: clientage написав:
2. Нулировать нуна после того как активируете новую
Во как, а я уже хотел до получения новой это сделать.
Новую карту до её фактического получения в отделении можно активировать?
У меня не вышло. А зачем? Я канэшна баловался, проверял. Похоже менагер должен какаю-то птису в отд-и проставить
хм. вчера в чате спросили, а эту аннулировать сразу или вы еще будете пользоваться... я как бы пока оставил и сказал не аннулировать.
ol_zy
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:53
clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать и... всьооо. Смешная какая Алка под НГ, ууу-у
Интересно будет ли по:
Лики 24 20% + 3%,(аптеки)
Глуско. 10%+ 2% (бензин) ?
lel
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:58
lel написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать и... всьооо. Смешная какая Алка под НГ, ууу-у
Интересно будет ли по:
Лики 24 20% + 3%,(аптеки)
Глуско. 10%+ 2% (бензин) ?
Должно быть!
Повышенные начисляются с покупкой, а Акционные дето до 20 числа сл. мес (нуна в условия вчитываться)
Вообщем я решил с Мони пыль струсить, а Алка с Зе на запасной позиции
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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