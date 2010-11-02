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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7908790979107911>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 18:21

Re: Альфа-Банк

мда) дали на 90% все, чем никогда не пользовалась и не планирую, выбираю уже к-рый месяц просто, чтобы набить 4 категории.
ну ладно, банку виднее ).
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:34

  Stringer написав:А я вообще в прошлом месяце особо категориями не злоупотреблял, был один платёж на 200 грн по зоомагазинам, но воспользовался по полной акцией 5% по продуктам.
В итоге получил: зоо 2%, канцтовары 3%, детские 2%, кафе 3%..., зато нафиг не нужные автобусы 20, книги 15, цветы и сладости 10

Зато у меня второй месяц сладости 2% -единственная категория по которой были покупки в сентябре и октябре больше 10грн
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:38

А если НИКАКИЕ т.н. Повышенные категории не выбирать, то оте Акционные предложения все равно сработают?
Хочу Ліки24 попробовать поюзать и... всьооо. Смешная какая Алка под НГ, ууу-у :lol: :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Нед 01 гру, 2019 20:38, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:38

  Vorlon написав:Третий месяц ничего интересного...

неужели нет более интересной карты другого банка? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:39

  Тракторист написав:
  Vorlon написав:Третий месяц ничего интересного...

неужели нет более интересной карты другого банка? ;)

да полнооо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:39

  MASolomko написав:Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.

Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?

2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?

3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?

Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.

мне в чате написали что 11.12 будет готова...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:41

  clientage написав:
  Тракторист написав:
  Vorlon написав:Третий месяц ничего интересного...

неужели нет более интересной карты другого банка? ;)

да полнооо

так чего же тогда жаловаться? положил Алкину карту на полку и юзай карту другого банка... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:42

  clientage написав:
  MASolomko написав:
  clientage написав:2. Нулировать нуна после того как активируете новую
Во как, а я уже хотел до получения новой это сделать.

Новую карту до её фактического получения в отделении можно активировать?

У меня не вышло. А зачем? Я канэшна баловался, проверял. Похоже менагер должен какаю-то птису в отд-и проставить :)

хм. вчера в чате спросили, а эту аннулировать сразу или вы еще будете пользоваться... я как бы пока оставил и сказал не аннулировать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:53

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать и... всьооо. Смешная какая Алка под НГ, ууу-у


Интересно будет ли по:
Лики 24 20% + 3%,(аптеки)
Глуско. 10%+ 2% (бензин) ?
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:58

  lel написав:
clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать и... всьооо. Смешная какая Алка под НГ, ууу-у


Интересно будет ли по:
Лики 24 20% + 3%,(аптеки)
Глуско. 10%+ 2% (бензин) ?

Должно быть!
Повышенные начисляются с покупкой, а Акционные дето до 20 числа сл. мес (нуна в условия вчитываться)

Вообщем я решил с Мони пыль струсить, а Алка с Зе на запасной позиции :lol:

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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