там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:26
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:28
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:34
Буду сравнивать с ANC
... делайте хоть что-нибудь!
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