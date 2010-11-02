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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7908790979107911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:26

  clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать

там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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J
 
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:28

  J написав:
  clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать

там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?

У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
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ramaz
 
Повідомлень: 351
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:34

  ramaz написав:
  J написав:
  clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать

там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?

У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".

Буду сравнивать с ANC
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7908790979107911
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