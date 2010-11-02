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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:26
clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:28
J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:34
ramaz написав: J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
Буду сравнивать с ANC
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:43
ramaz написав: J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
+1 за бажаємо здоров'я, с пудрой)
Остальное оверпрайс...
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:44
uaprofi написав: hv написав: uaprofi написав:
где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?
Winetime, BadBoy точно
А OKwine
?
Продукты
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:46
hv написав: uaprofi написав:
где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?
Winetime, BadBoy точно
+Бирмаркет
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