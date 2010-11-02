RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7909791079117912>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:26

  clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать

там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:28

  J написав:
  clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать

там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?

У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
 
Повідомлень: 351
З нами з: 12.07.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:34

  ramaz написав:
  J написав:
  clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать

там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?

У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".

Буду сравнивать с ANC
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29731
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3440 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:43

  ramaz написав:
  J написав:
  clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать

там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?

У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".

+1 за бажаємо здоров'я, с пудрой)
Остальное оверпрайс...
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:44

  uaprofi написав:
  hv написав:
  uaprofi написав:где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?


Winetime, BadBoy точно


А OKwine?

Продукты
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:46

  hv написав:
  uaprofi написав:где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?


Winetime, BadBoy точно

+Бирмаркет
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:50

АЗС ни у кого нет в декабре?

аптеки, ЖД, канцтовары (10%), такси, фотостудии (аж 20%), кафе, вино, онлайн видеосервисы

шлак...
sola
 
Повідомлень: 4175
З нами з: 02.03.09
Подякував: 491 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:53

  sola написав:АЗС ни у кого нет в декабре?

аптеки, ЖД, канцтовары (10%), такси, фотостудии (аж 20%), кафе, вино, онлайн видеосервисы

шлак...

Тут есть и похуже варианты в декабре...
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:04

  clientage написав:
  lel написав:
clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать и... всьооо. Смешная какая Алка под НГ, ууу-у


Интересно будет ли по:
Лики 24 20% + 3%,(аптеки)
Глуско. 10%+ 2% (бензин) ?

Должно быть!
Повышенные начисляются с покупкой, а Акционные дето до 20 числа сл. мес (нуна в условия вчитываться)

Вообщем я решил с Мони пыль струсить, а Алка с Зе на запасной позиции :lol:

Зображення



MC ревардс дает в газе и в ощаде дает 15 и 20 бонус за одну грн на все покупки.

получается 0.4%-0.6% если прикинуть сходу.

а никто не считает?

примат около 0.3%-0.45% на все покупки в интернете. 500грн Ашан - 6300балов

в таблице ошибка. "Все инше" - 0% в основном. ТАС наливает за все?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 22.12.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:19

  proftpd66 написав:MC ревардс

Хлам.

  proftpd66 написав:в таблице ошибка.

Нехорошо указывать на якобы ошибки, серьёзно плавая в теме.
Vorlon
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 14.06.13
Подякував: 371 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7909791079117912>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1432, 1433, 1434
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14336 1990833
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 21:21
Skiw
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3569, 3570, 3571
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35707 4421681
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 20:54
chipmunk
Банк Глобус 1 ... 555, 556, 557
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5565 743988
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 20:18
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15998)
01.12.2019 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.