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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:26
clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:28
J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:34
ramaz написав: J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
Буду сравнивать с ANC
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:43
ramaz написав: J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
+1 за бажаємо здоров'я, с пудрой)
Остальное оверпрайс...
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:44
uaprofi написав: hv написав: uaprofi написав:
где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?
Winetime, BadBoy точно
А OKwine
?
Продукты
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mihasik
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:46
hv написав: uaprofi написав:
где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?
Winetime, BadBoy точно
+Бирмаркет
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:50
АЗС ни у кого нет в декабре?
аптеки, ЖД, канцтовары (10%), такси, фотостудии (аж 20%), кафе, вино, онлайн видеосервисы
шлак...
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sola
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:53
sola написав:
АЗС ни у кого нет в декабре?
аптеки, ЖД, канцтовары (10%), такси, фотостудии (аж 20%), кафе, вино, онлайн видеосервисы
шлак...
Тут есть и похуже варианты в декабре...
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mihasik
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:04
clientage написав: lel написав:
clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать и... всьооо. Смешная какая Алка под НГ, ууу-у
Интересно будет ли по:
Лики 24 20% + 3%,(аптеки)
Глуско. 10%+ 2% (бензин) ?
Должно быть!
Повышенные начисляются с покупкой, а Акционные дето до 20 числа сл. мес (нуна в условия вчитываться)
Вообщем я решил с Мони пыль струсить, а Алка с Зе на запасной позиции
MC ревардс дает в газе и в ощаде дает 15 и 20 бонус за одну грн на все покупки.
получается 0.4%-0.6% если прикинуть сходу.
а никто не считает?
примат около 0.3%-0.45% на все покупки в интернете. 500грн Ашан - 6300балов
в таблице ошибка. "Все инше" - 0% в основном. ТАС наливает за все?
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proftpd66
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:19
proftpd66 написав:
MC ревардс
Хлам.
proftpd66 написав:
в таблице ошибка.
Нехорошо указывать на якобы ошибки, серьёзно плавая в теме.
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Vorlon
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