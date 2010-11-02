|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:26
Vorlon
я 3 сертификата в примате получил по 500грн. там был реальный кишмиш 0.3%-0.6% И они потом подняли уровень с ~5400баллов по ~6300баллов
У Аллы - 0%, у ТАС не знаю. Скорее всего 0%.
Газом можно травить вообще, 1 миллиард грн будет кэшбек, нету максимальной суммы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1332
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:28
ramaz написав: J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
бардзо дякую
Потестил на ежемесячном наборе
Бажаємо Здоров'я = 412,64 (у дома по сути дела) -3% (Пудра) = 400,2608
АНЦ = 449.89 грн (2 места по дороге с работы) -3% (Пудра) = 436,39
liki24.com = 528 грн с их доставкой -16,10% орехами = 442,99. Аллюсик таки отдыхает. СавсЭм
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 01 гру, 2019 22:29, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29731
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2371 раз.
- Подякували: 3440 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:29
proftpd66 написав:
Скорее всего 0%.
Зачем утверждать то, о чём не в курсе?
ТАС - 1% на всё минимум. Альфа - 0,4% почти на всё.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7481
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:38
Vorlon написав: proftpd66 написав:
Скорее всего 0%.
Зачем утверждать то, о чём не в курсе?
ТАС - 1% на всё минимум. Альфа - 0,4% почти на всё.
Если платить долларовой картой b5 долларами
, там есть 1%? А Если платить гривневой картой, но долларами
, то есть конверт 1% комиссия
. Так как мне сказали и будет 0%. Правильно? По крайней мере так ответили в теме ТАС
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1332
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14336
|1990832
|
Нед 01 гру, 2019 21:21
Skiw
|
|35707
|4421681
|
|
|5565
|743988
|
|