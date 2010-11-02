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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7909791079117912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:26

Vorlon

я 3 сертификата в примате получил по 500грн. там был реальный кишмиш 0.3%-0.6% И они потом подняли уровень с ~5400баллов по ~6300баллов

У Аллы - 0%, у ТАС не знаю. Скорее всего 0%.


Газом можно травить вообще, 1 миллиард грн будет кэшбек, нету максимальной суммы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:28

  ramaz написав:
  J написав:
  clientage написав:Хочу Ліки24 попробовать поюзать

там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?

У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".

бардзо дякую :)
Потестил на ежемесячном наборе
Бажаємо Здоров'я = 412,64 (у дома по сути дела) -3% (Пудра) = 400,2608
АНЦ = 449.89 грн (2 места по дороге с работы) -3% (Пудра) = 436,39
liki24.com = 528 грн с их доставкой -16,10% орехами = 442,99. Аллюсик таки отдыхает. СавсЭм :P :P
Востаннє редагувалось clientage в Нед 01 гру, 2019 22:29, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:29

  proftpd66 написав:Скорее всего 0%.

Зачем утверждать то, о чём не в курсе?

ТАС - 1% на всё минимум. Альфа - 0,4% почти на всё.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:38

  Vorlon написав:
  proftpd66 написав:Скорее всего 0%.

Зачем утверждать то, о чём не в курсе?

ТАС - 1% на всё минимум. Альфа - 0,4% почти на всё.



Если платить долларовой картой b5 долларами, там есть 1%? А Если платить гривневой картой, но долларами , то есть конверт 1% комиссия. Так как мне сказали и будет 0%. Правильно? По крайней мере так ответили в теме ТАС
proftpd66
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  #<1 ... 7909791079117912
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