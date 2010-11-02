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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:26
Vorlon
я 3 сертификата в примате получил по 500грн. там был реальный кишмиш 0.3%-0.6% И они потом подняли уровень с ~5400баллов по ~6300баллов
У Аллы - 0%, у ТАС не знаю. Скорее всего 0%.
Газом можно травить вообще, 1 миллиард грн будет кэшбек, нету максимальной суммы.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:28
ramaz написав: J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
У них там цены не особо.
Лучше гляньте аптеки "Бажаємо Здоров'я".
бардзо дякую
Потестил на ежемесячном наборе
Бажаємо Здоров'я = 412,64 (у дома по сути дела) -3% (Пудра) = 400,2608
АНЦ = 449.89 грн (2 места по дороге с работы) -3% (Пудра) = 436,39
liki24.com = 528 грн с их доставкой -16,10% орехами = 442,99. Аллюсик таки отдыхает. СавсЭм
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 01 гру, 2019 22:29, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:29
proftpd66 написав:
Скорее всего 0%.
Зачем утверждать то, о чём не в курсе?
ТАС - 1% на всё минимум. Альфа - 0,4% почти на всё.
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Vorlon
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:38
Vorlon написав: proftpd66 написав:
Скорее всего 0%.
Зачем утверждать то, о чём не в курсе?
ТАС - 1% на всё минимум. Альфа - 0,4% почти на всё.
Если платить долларовой картой b5 долларами
, там есть 1%? А Если платить гривневой картой, но долларами
, то есть конверт 1% комиссия
. Так как мне сказали и будет 0%. Правильно? По крайней мере так ответили в теме ТАС
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proftpd66
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:15
clientage написав:
Буду сравнивать с ANC
да, я лично именно так и поступаю, сравниваю обе сети
в основном, побеждает Бажаемо здоровья, но и АНЦ иногда радует
кстати, в Бажаемо здоровья цены на медтехнику бывают ниже не то что Розетки, но и "официалов". Не знаю, как у них получается )
кстати, в этих Ликах АНЦ вроде включена в поиск и сравнение
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Arien
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:00
J написав: clientage написав:
Хочу Ліки24 попробовать поюзать
там надо с курьерской доставкой брать
или можно самовывозом?
Господа! это ж Алла - самовывоз НЕ пападает
под условия акции!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:08
clientage написав:
А если НИКАКИЕ т.н. Повышенные категории не выбирать
это достаточно мудрый вариант - так как если созреет вдруг какая покупка - то всегда остаётся выбор из 8 или 10 вариантов.
Выбирать сразу стоит только если сразу дают хороший % и категория верная
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:19
proftpd66 написав:
ТАС наливает за все?
тас не льёт на большинство МСС которые начинаються на 6,7,8,9
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:24
proftpd66 написав:
примат около 0.3%-0.45% на все
покупки в интернете.
уточнение - за рубежом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27
Arien написав: clientage написав:
Буду сравнивать с ANC
да, я лично именно так и поступаю, сравниваю обе сети
в основном, побеждает Бажаемо здоровья, но и АНЦ иногда радует
кстати, в Бажаемо здоровья цены на медтехнику бывают ниже не то что Розетки, но и "официалов". Не знаю, как у них получается )
кстати, в этих Ликах АНЦ вроде включена в поиск и сравнение
Добавте в список "аптека 911" - и тогда у вас будет еще лучше выбор.
911, БЗ и АНЦ дают самые нормальные цены.
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