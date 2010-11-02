curiousobro,
спасибо большое, к сож, в Одессе только одна аптека 911 может, расширятся еще...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 01:04
curiousobro,
спасибо большое, к сож, в Одессе только одна аптека 911 может, расширятся еще...
Додано: Пон 02 гру, 2019 03:33
Для перевода на новые условия нужно:
1. Подать заявку в отделении или приложении.
2. Вы должны получить новые карты и подписать договора в отделении.
3. Необходимо активировать новые карты и аннулировать старые.
После биллинга наступит смена тарифа, если все условия выполнены.
Все рассрочки остаются.
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