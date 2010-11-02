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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7910791179127913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:04

curiousobro,
спасибо большое, к сож, в Одессе только одна аптека 911 :( может, расширятся еще...
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 03:33

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Выздоравливайте! :roll:

Когда сможете - буду рад ответу...

У меня две карты Максимум - одна магнитка и одна с чипом (какая из них допка - вопрос). Правильно ли я понял, что мне надо прийти в отделение и сказать, что я хочу закрыть обе карты и выпустить новую. В отделение аннулируют карты, принимают заявку на выпуск новой (пока одной, допустим). Я её через неделю-другую получу. И тарифный пакет автоматически поменяется со следующей РД?

Договор останется старым? Лимит останется незменным? Рассрочки и текущую задолженность гасить не требуется?

Подводных камней никаких нет? Не лишат рассрочек или ещё каких неприятных неожиданностей не возникнет? :roll:


Для перевода на новые условия нужно:
1. Подать заявку в отделении или приложении.
2. Вы должны получить новые карты и подписать договора в отделении.
3. Необходимо активировать новые карты и аннулировать старые.
После биллинга наступит смена тарифа, если все условия выполнены.
Все рассрочки остаются.
Гасим по расписанию.
РД то, что и было.
КЛ тотже.
Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ.
Антифрод-заява новая (ежели надо)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 06:40

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ.
Можно сразу после получения карты отключать это сдирательство? И это всё надо сделать до РД?
MASolomko
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  #<1 ... 7910791179127913
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