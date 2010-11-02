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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27
Arien написав: clientage написав:
Буду сравнивать с ANC
да, я лично именно так и поступаю, сравниваю обе сети
в основном, побеждает Бажаемо здоровья, но и АНЦ иногда радует
кстати, в Бажаемо здоровья цены на медтехнику бывают ниже не то что Розетки, но и "официалов". Не знаю, как у них получается )
кстати, в этих Ликах АНЦ вроде включена в поиск и сравнение
Добавте в список "аптека 911" - и тогда у вас будет еще лучше выбор.
911, БЗ и АНЦ дают самые нормальные цены.
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curiousobro
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Додано: Пон 02 гру, 2019 01:04
curiousobro
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спасибо большое, к сож, в Одессе только одна аптека 911
может, расширятся еще...
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Arien
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Додано: Пон 02 гру, 2019 03:33
Vorlon написав:Alfa_BankВыздоравливайте!
Когда сможете - буду рад ответу...
У меня две карты Максимум - одна магнитка и одна с чипом (какая из них допка - вопрос). Правильно ли я понял, что мне надо прийти в отделение и сказать, что я хочу закрыть обе карты и выпустить новую. В отделение аннулируют карты, принимают заявку на выпуск новой (пока одной, допустим). Я её через неделю-другую получу. И тарифный пакет автоматически поменяется со следующей РД?
Договор останется старым? Лимит останется незменным? Рассрочки и текущую задолженность гасить не требуется?
Подводных камней никаких нет? Не лишат рассрочек или ещё каких неприятных неожиданностей не возникнет?
Для перевода на новые условия нужно:
1. Подать заявку в отделении или приложении.
2. Вы должны получить новые карты и подписать договора в отделении.
3. Необходимо активировать новые карты и аннулировать старые.
После биллинга наступит смена тарифа, если все условия выполнены.
Все рассрочки остаются.
Гасим по расписанию.
РД то, что и было.
КЛ тотже.
Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ.
Антифрод-заява новая (ежели надо)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 02 гру, 2019 06:40
guntherhouse777 написав:
Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ.
Можно сразу после получения карты отключать это сдирательство? И это всё надо сделать до РД?
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MASolomko
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Додано: Пон 02 гру, 2019 07:45
MASolomko написав: guntherhouse777 написав:
Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ.
Можно сразу после получения карты отключать это сдирательство? И это всё надо сделать до РД?
Что значит "можно"?
Нужно!
Одну отключили при выдаче, вторую-в чате,в тот же или следующий день после получения КК.
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guntherhouse777
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