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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7910791179127913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27

  Arien написав:
  clientage написав:Буду сравнивать с ANC


да, я лично именно так и поступаю, сравниваю обе сети
в основном, побеждает Бажаемо здоровья, но и АНЦ иногда радует
кстати, в Бажаемо здоровья цены на медтехнику бывают ниже не то что Розетки, но и "официалов". Не знаю, как у них получается )

кстати, в этих Ликах АНЦ вроде включена в поиск и сравнение

Добавте в список "аптека 911" - и тогда у вас будет еще лучше выбор.
911, БЗ и АНЦ дают самые нормальные цены.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:04

curiousobro,
спасибо большое, к сож, в Одессе только одна аптека 911 :( может, расширятся еще...
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 03:33

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Выздоравливайте! :roll:

Когда сможете - буду рад ответу...

У меня две карты Максимум - одна магнитка и одна с чипом (какая из них допка - вопрос). Правильно ли я понял, что мне надо прийти в отделение и сказать, что я хочу закрыть обе карты и выпустить новую. В отделение аннулируют карты, принимают заявку на выпуск новой (пока одной, допустим). Я её через неделю-другую получу. И тарифный пакет автоматически поменяется со следующей РД?

Договор останется старым? Лимит останется незменным? Рассрочки и текущую задолженность гасить не требуется?

Подводных камней никаких нет? Не лишат рассрочек или ещё каких неприятных неожиданностей не возникнет? :roll:


Для перевода на новые условия нужно:
1. Подать заявку в отделении или приложении.
2. Вы должны получить новые карты и подписать договора в отделении.
3. Необходимо активировать новые карты и аннулировать старые.
После биллинга наступит смена тарифа, если все условия выполнены.
Все рассрочки остаются.
Гасим по расписанию.
РД то, что и было.
КЛ тотже.
Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ.
Антифрод-заява новая (ежели надо)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 06:40

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ.
Можно сразу после получения карты отключать это сдирательство? И это всё надо сделать до РД?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 07:45

  MASolomko написав:
  guntherhouse777 написав:Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ.
Можно сразу после получения карты отключать это сдирательство? И это всё надо сделать до РД?

Что значит "можно"?
Нужно!
Одну отключили при выдаче, вторую-в чате,в тот же или следующий день после получения КК.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:34

Re: Альфа-Банк

Смотрим ещё СМС и переводим на ПУш.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:10

  _All_ написав:В liki24.com 20% скидка по картам Альфы только на товар с доставкой и максимум 100гр. и доставка стоит 100 грн. А 100гр. это 80,5 после налогов. И это они предлагают заслуженным свинорылам? Других Альфа уже давно разогнала своими мудрёнными тарифами. Смешные люди, честное слово...


Минимальная доставка там 49 грн, плюс если зарегистрироваться по рефералке то можно получить бонус который покрывает стоимость доставки, по ценам в лики24 более-менее ок, по крайней мере в сравнении с аптеками в моем районе.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:26

  Ukrainian написав:Alfa_Bank
Навіщо в онлайн банку підняли мінімальний поріг до 5000 грн на нові депозити?
В мене там пара тисяч грн; зараз навіть не можу депозит відкрити; тільки дохідний сейф з 9%

Доброго дня. У кожного депозиту є мінімальна сума. Ощадний відкривається від 100 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:36

  clientage написав:Потестил на ежемесячном наборе
Бажаємо Здоров'я = 412,64 (у дома по сути дела) -3% (Пудра) = 400,2608
АНЦ = 449.89 грн (2 места по дороге с работы) -3% (Пудра) = 436,39
liki24.com = 528 грн с их доставкой -16,10% орехами = 442,99. Аллюсик таки отдыхает. СавсЭм :P :P

Рекомендую вместо Пудры КОКО от Форварда подставить, хоть дебетку, хоть кредитку
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:39

Alfa_Bank
как открыть Fast Card в долларах клиенту, у которого есть текущий счет в долларах?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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