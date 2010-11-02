да, я лично именно так и поступаю, сравниваю обе сети в основном, побеждает Бажаемо здоровья, но и АНЦ иногда радует кстати, в Бажаемо здоровья цены на медтехнику бывают ниже не то что Розетки, но и "официалов". Не знаю, как у них получается )
кстати, в этих Ликах АНЦ вроде включена в поиск и сравнение
Добавте в список "аптека 911" - и тогда у вас будет еще лучше выбор. 911, БЗ и АНЦ дают самые нормальные цены.
У меня две карты Максимум - одна магнитка и одна с чипом (какая из них допка - вопрос). Правильно ли я понял, что мне надо прийти в отделение и сказать, что я хочу закрыть обе карты и выпустить новую. В отделение аннулируют карты, принимают заявку на выпуск новой (пока одной, допустим). Я её через неделю-другую получу. И тарифный пакет автоматически поменяется со следующей РД?
Договор останется старым? Лимит останется незменным? Рассрочки и текущую задолженность гасить не требуется?
Подводных камней никаких нет? Не лишат рассрочек или ещё каких неприятных неожиданностей не возникнет?
Для перевода на новые условия нужно: 1. Подать заявку в отделении или приложении. 2. Вы должны получить новые карты и подписать договора в отделении. 3. Необходимо активировать новые карты и аннулировать старые. После биллинга наступит смена тарифа, если все условия выполнены. Все рассрочки остаются. Гасим по расписанию. РД то, что и было. КЛ тотже. Одну страховку отключаем в отделении, одну-в чате или КЦ. Антифрод-заява новая (ежели надо)
_All_ написав:В liki24.com 20% скидка по картам Альфы только на товар с доставкой и максимум 100гр. и доставка стоит 100 грн. А 100гр. это 80,5 после налогов. И это они предлагают заслуженным свинорылам? Других Альфа уже давно разогнала своими мудрёнными тарифами. Смешные люди, честное слово...
Минимальная доставка там 49 грн, плюс если зарегистрироваться по рефералке то можно получить бонус который покрывает стоимость доставки, по ценам в лики24 более-менее ок, по крайней мере в сравнении с аптеками в моем районе.
clientage написав:Потестил на ежемесячном наборе Бажаємо Здоров'я = 412,64 (у дома по сути дела) -3% (Пудра) = 400,2608 АНЦ = 449.89 грн (2 места по дороге с работы) -3% (Пудра) = 436,39 liki24.com = 528 грн с их доставкой -16,10% орехами = 442,99. Аллюсик таки отдыхает. СавсЭм
Рекомендую вместо Пудры КОКО от Форварда подставить, хоть дебетку, хоть кредитку
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.