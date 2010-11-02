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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:01
Сначала нуна закрыть текущий, если там не было движняка 45 дн, то могут закрыть моментально. Ну или выждать до 30..45 дн. Рекомендую через недельку после заявы проверить на саппорте состояние дел )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:18
clientage написав:
Сначала нуна закрыть текущий, если там не было движняка 45 дн, то могут закрыть моментально. Ну или выждать до 30..45 дн. Рекомендую через недельку после заявы проверить на саппорте состояние дел )
Только надо чтобы к текущему при этом еще и не было привязано действующих депо ибо тогда текущий не закроют и фаст-кард в этом случае никак не получить ;(
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Flamingo
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:35
Flamingo написав: clientage написав:
Сначала нуна закрыть текущий, если там не было движняка 45 дн, то могут закрыть моментально. Ну или выждать до 30..45 дн. Рекомендую через недельку после заявы проверить на саппорте состояние дел )
Только надо чтобы к текущему при этом еще и не было привязано действующих депо ибо тогда текущий не закроют и фаст-кард в этом случае никак не получить ;(
Да, целая проблема. Уже два раза пытался закрыть- заявки висят как не выполненные. Скоро закончится маленький депо, перекину на сбер и буду снова пробовать закрывать. Останется один 3х годичный депо, привязанный на текущий. Может удастся? Как бы извернуться и получить Фасткард? Есть только ФГВФО, не хочу закрывать.
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lel
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:45
А перепривязать депо на Погорельца низзя?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:51
clientage написав:
А перепривязать депо на Погорельца низзя?
Погорелец в грн. Надо за 50грн делать допку в дол, ради получения через 3 года депо. Нонсенс.
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lel
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:04
А у депо шо ежемес выплаты? Думаю, шо для "в конце срока закроют" закроют текущий
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:04
lel написав:
Да, целая проблема. Уже два раза пытался закрыть- заявки висят как не выполненные. Скоро закончится маленький депо, перекину на сбер и буду снова пробовать закрывать. Останется один 3х годичный депо, привязанный на текущий. Может удастся? Как бы извернуться и получить Фасткард? Есть только ФГВФО, не хочу закрывать.
если у вас есть валютный депо то вы никак не откроете фасткард.
так как валютный депо должен быть куда то привязан - или текущий или пакетник.
а наличие текущего или пакетника не даст оформить фасткард.
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mephala
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:07
lel написав: clientage написав:
А перепривязать депо на Погорельца низзя?
Погорелец в грн. Надо за 50грн делать допку в дол, ради получения через 3 года депо. Нонсенс.
получать депо с карты принципиально что ли?
можно же получить депо на текущий. потом на ощадник на 2 недели и забираете в кассе.
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mephala
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:09
mephala
Да знаю.
Все равно буду пробовать. Шо за дискриминация?
Фасткард хотелось для покупки мелких сумм в дол до круглых цифр.
Востаннє редагувалось lel
в Пон 02 гру, 2019 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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lel
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:11
lel
фасткард задумывалась как продукт для возможности быстрой покупки валюты теми у кого некуда ее купить.
те у кого есть текущий или пакетник есть куда купить
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mephala
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