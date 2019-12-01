Не верю своим глазам!
Заработал "нормально" вход, впервые за последние 2 месяца!
Неужели миазмы "лешеньки" постепенно отпускают Аллусика
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:11
Re: Альфа-Банк
Не верю своим глазам!
Заработал "нормально" вход, впервые за последние 2 месяца!
Неужели миазмы "лешеньки" постепенно отпускают Аллусика
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:22
Добрый день Alfa_Bank !
Не подскажите, что там с утренним поездом? А то пока о нём ни слуху ни духу
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:16
Re: Альфа-Банк
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