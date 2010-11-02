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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7912791379147915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:11

Re: Альфа-Банк

Не верю своим глазам!
Заработал "нормально" вход, впервые за последние 2 месяца!

Неужели миазмы "лешеньки" постепенно отпускают Аллусика :mrgreen:
Setta
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Повідомлень: 738
З нами з: 13.02.07
Подякував: 8 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:22

Добрый день Alfa_Bank !
Не подскажите, что там с утренним поездом? А то пока о нём ни слуху ни духу :roll:
Кассандра
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Повідомлень: 966
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Подякував: 19 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:16

Re: Альфа-Банк

Коллеги, я тут классный книжный магазин нашел, вдруг кому пригодится :mrgreen:

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Seva
 
Повідомлень: 216
З нами з: 16.03.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:17

Кассандра
В 14:03 у меня прибыл в место назначения.
Vorlon
 
Повідомлень: 7485
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Подякував: 371 раз.
Подякували: 747 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:45

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:нашел...

сокиру під лавкою... Моне привЮт передавайте :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29743
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3441 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:20

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Моне привЮт передавайте

они мне карту не дают, я с ними не дружу :mrgreen:
Seva
 
Повідомлень: 216
З нами з: 16.03.17
Подякував: 14 раз.
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