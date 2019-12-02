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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7913791479157916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:20

  Ukrainian написав:
  Flamingo написав:
  Ukrainian написав:В чому суть для мене ?
А вы пополните карту по р2р после чего переведите деньги на сдох-сейф и потом увидите в чем разница и полезность сберегательного депо ;)

Ну в мене вони і зараз на дохідному :roll:

Другими словами - суть (разницу, пользу) вы не уловили...
Flamingo
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  #<1 ... 7913791479157916
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