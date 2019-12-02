Другими словами - суть (разницу, пользу) вы не уловили...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:20
Другими словами - суть (разницу, пользу) вы не уловили...
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:28
Flamingo
А в чому суть ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:40
В прошлом месяце было акционое предложение 5% кешбэк на продукты по карте виза, но до сих пор бонусы не пришли. Когда ожидать?
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:48
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:51
Re: Альфа-Банк
На скільки пам'ятаю в оф.правилах умови виплат до 20-го грудня.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:58
Минулого тижня перевів з Сбербанку на Альфу пару тис грн. На вихідних хотів відкрити депо не зміг так як підняли поріг входу; тому закинув на дохідний 9%
Якби відкрив ощадний щоб змінилось?
Пишіть в ПП якщо не хочете тут світити.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:57
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