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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7913791479157916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:20

  Ukrainian написав:
  Flamingo написав:
  Ukrainian написав:В чому суть для мене ?
А вы пополните карту по р2р после чего переведите деньги на сдох-сейф и потом увидите в чем разница и полезность сберегательного депо ;)

Ну в мене вони і зараз на дохідному :roll:

Другими словами - суть (разницу, пользу) вы не уловили...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:28

Flamingo
А в чому суть ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:40

В прошлом месяце было акционое предложение 5% кешбэк на продукты по карте виза, но до сих пор бонусы не пришли. Когда ожидать?
envyme1
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:48

  Ukrainian написав:Flamingo
А в чому суть ?

А вы уже сделали то, что вам посоветовали?
Сделайте и увидите суть.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:51

Re: Альфа-Банк

envyme1 написав: Когда ожидать?

На скільки пам'ятаю в оф.правилах умови виплат до 20-го грудня.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:58

  curiousobro написав:
  Ukrainian написав:Flamingo
А в чому суть ?

А вы уже сделали то, что вам посоветовали?
Сделайте и увидите суть.

Минулого тижня перевів з Сбербанку на Альфу пару тис грн. На вихідних хотів відкрити депо не зміг так як підняли поріг входу; тому закинув на дохідний 9%
Якби відкрив ощадний щоб змінилось?
Пишіть в ПП якщо не хочете тут світити.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:57

  uaprofi написав:где в Киевграде мсс "Виномаркеты" есть какие сети?

Розетка онлайн (покупка алкоголя с оплатой на сайте)
Fylhtq
 
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