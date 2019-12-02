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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46
читать книги нужно под 20%
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46
envyme1 написав:
В прошлом месяце было акционое предложение 5% кешбэк на продукты по карте виза, но до сих пор бонусы не пришли. Когда ожидать?
На Миколая
... делайте хоть что-нибудь!
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