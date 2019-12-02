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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46
На Миколая
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:03
прошу помощь клуба
РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.
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