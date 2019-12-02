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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7914791579167917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46

  Seva написав:Коллеги, я тут классный книжный магазин нашел, вдруг кому пригодится :mrgreen:

Зображення

читать книги нужно под 20% :D
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46

  envyme1 написав:В прошлом месяце было акционое предложение 5% кешбэк на продукты по карте виза, но до сих пор бонусы не пришли. Когда ожидать?

На Миколая :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Подякували: 3441 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:03

прошу помощь клуба

РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.
patrikk
 
Повідомлень: 114
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  #<1 ... 7914791579167917
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