Додано: Вів 03 гру, 2019 10:24

Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите с мин. комиссией

Спасибо

Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 03 гру, 2019 10:27, всього редагувалось 1 раз.

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