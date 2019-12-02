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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46
envyme1 написав:
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:03
РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.
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patrikk
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:24
Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите с мин. комиссией
Спасибо
Востаннє редагувалось Алексей77
в Вів 03 гру, 2019 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:26
patrikk написав:
РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.
Если есть пакетная карта - пополните ее по р2р а с нее уже через кнопку в Мабе "Пополнение счета он-лайн" по номеру счета своей кредитки.
Ну или если знаете как гасится СЭПом то проще конечно сразу ним
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:29
Алексей77 написав:
Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите.
Карта Альфы какая? Карта Привата какая? Сумма большая?
Если у Аллы пакетка, а у привата уни + сумма небольшая - самое простое или сендманей или СЭПом - будет бесплатно.
Если исходные параметры другие - скорее всего будет с комисом Аллы или Привата или обеих. + Большую сумму Альфа сендманей может и не выпустить (СЭП до 50к за раз)
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:38
Flamingo написав: patrikk написав:
РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.
Если есть пакетная карта - пополните ее по р2р а с нее уже через кнопку в Мабе "Пополнение счета он-лайн" по номеру счета своей кредитки.
Ну или если знаете как гасится СЭПом то проще конечно сразу ним
Спасибо. То есть перевод на счет кредитки СЭПом зачисляют и проводят по счету день в день, верно?
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patrikk
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:48
Flamingo написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите.
Карта Альфы какая? Карта Привата какая? Сумма большая?
Если у Аллы пакетка, а у привата уни + сумма небольшая - самое простое или сендманей или СЭПом - будет бесплатно.
Если исходные параметры другие - скорее всего будет с комисом Аллы или Привата или обеих. + Большую сумму Альфа сендманей может и не выпустить (СЭП до 50к за раз)
Ультра у Аллы у меня, а у получателя не знаю Уни или Карта для выплат (написано просто приват). А СЭПом с МАБа можно по номеру карты? Сумма 91 грн.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:50
patrikk написав: Flamingo написав: patrikk написав:
РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.
Если есть пакетная карта - пополните ее по р2р а с нее уже через кнопку в Мабе "Пополнение счета он-лайн" по номеру счета своей кредитки.
Ну или если знаете как гасится СЭПом то проще конечно сразу ним
Спасибо. То есть перевод на счет кредитки СЭПом зачисляют и проводят по счету день в день, верно?
Верно. Только платите пораньше - лучше в первой половине дня
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Flamingo
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:57
Алексей77 написав: Flamingo написав: Алексей77 написав:
Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите.
Карта Альфы какая? Карта Привата какая? Сумма большая?
Если у Аллы пакетка, а у привата уни + сумма небольшая - самое простое или сендманей или СЭПом - будет бесплатно.
Если исходные параметры другие - скорее всего будет с комисом Аллы или Привата или обеих. + Большую сумму Альфа сендманей может и не выпустить (СЭП до 50к за раз)
Ультра у Аллы у меня, а у получателя не знаю Уни или Карта для выплат (написано просто приват). А СЭПом с МАБа можно по номеру карты? Сумма 91 грн.
По номеру карты СЭПы не ходят. Нужен номер счета. ИБАН получателя или на котловой привата с указанием номера карты в назначении платежа. Но на вашей сумме лучше таки сендманей отправить. Получатель - если у него КДВ получит при любом случае на 0,5% меньше чем вы отправите. Если уни - то получит то что отправите. Учитывайте этот момент
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Flamingo
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