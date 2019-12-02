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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7915791679177918>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46

  Seva написав:Коллеги, я тут классный книжный магазин нашел, вдруг кому пригодится :mrgreen:

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читать книги нужно под 20% :D
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46

  envyme1 написав:В прошлом месяце было акционое предложение 5% кешбэк на продукты по карте виза, но до сих пор бонусы не пришли. Когда ожидать?

На Миколая :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:03

прошу помощь клуба

РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:24

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите с мин. комиссией
Спасибо
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 03 гру, 2019 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:26

  patrikk написав:РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.

Если есть пакетная карта - пополните ее по р2р а с нее уже через кнопку в Мабе "Пополнение счета он-лайн" по номеру счета своей кредитки.
Ну или если знаете как гасится СЭПом то проще конечно сразу ним
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:29

  Алексей77 написав:Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите.

Карта Альфы какая? Карта Привата какая? Сумма большая?
Если у Аллы пакетка, а у привата уни + сумма небольшая - самое простое или сендманей или СЭПом - будет бесплатно.
Если исходные параметры другие - скорее всего будет с комисом Аллы или Привата или обеих. + Большую сумму Альфа сендманей может и не выпустить (СЭП до 50к за раз)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:38

  Flamingo написав:
  patrikk написав:РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.

Если есть пакетная карта - пополните ее по р2р а с нее уже через кнопку в Мабе "Пополнение счета он-лайн" по номеру счета своей кредитки.
Ну или если знаете как гасится СЭПом то проще конечно сразу ним

Спасибо. То есть перевод на счет кредитки СЭПом зачисляют и проводят по счету день в день, верно?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:48

  Flamingo написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите.

Карта Альфы какая? Карта Привата какая? Сумма большая?
Если у Аллы пакетка, а у привата уни + сумма небольшая - самое простое или сендманей или СЭПом - будет бесплатно.
Если исходные параметры другие - скорее всего будет с комисом Аллы или Привата или обеих. + Большую сумму Альфа сендманей может и не выпустить (СЭП до 50к за раз)

Ультра у Аллы у меня, а у получателя не знаю Уни или Карта для выплат (написано просто приват). А СЭПом с МАБа можно по номеру карты? Сумма 91 грн.
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:50

  patrikk написав:
  Flamingo написав:
  patrikk написав:РД по Максимке завтра. Есть какая-то возможность перевода П2П в МАБе с карты другого банка именно завтра, чтобы провелось по счету также завтра и не попасть на 60? Вроде писали есть какая-то спец. пимпа для этого. Или лучше СЭПом все-таки? Заранее спасибо.

Если есть пакетная карта - пополните ее по р2р а с нее уже через кнопку в Мабе "Пополнение счета он-лайн" по номеру счета своей кредитки.
Ну или если знаете как гасится СЭПом то проще конечно сразу ним

Спасибо. То есть перевод на счет кредитки СЭПом зачисляют и проводят по счету день в день, верно?

Верно. Только платите пораньше - лучше в первой половине дня
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:57

  Алексей77 написав:
  Flamingo написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Какая будет комиссия при переводе с карты альфы на карту Приват банка через МАБ или еще как-то более рационально подскажите.

Карта Альфы какая? Карта Привата какая? Сумма большая?
Если у Аллы пакетка, а у привата уни + сумма небольшая - самое простое или сендманей или СЭПом - будет бесплатно.
Если исходные параметры другие - скорее всего будет с комисом Аллы или Привата или обеих. + Большую сумму Альфа сендманей может и не выпустить (СЭП до 50к за раз)

Ультра у Аллы у меня, а у получателя не знаю Уни или Карта для выплат (написано просто приват). А СЭПом с МАБа можно по номеру карты? Сумма 91 грн.

По номеру карты СЭПы не ходят. Нужен номер счета. ИБАН получателя или на котловой привата с указанием номера карты в назначении платежа. Но на вашей сумме лучше таки сендманей отправить. Получатель - если у него КДВ получит при любом случае на 0,5% меньше чем вы отправите. Если уни - то получит то что отправите. Учитывайте этот момент
Flamingo
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