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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7916791779187919>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:59

  Алексей77 написав:получателя не знаю Уни или Карта для выплат

Приват-бин-чекер
Востаннє редагувалось mustbe в Вів 03 гру, 2019 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:02

Re: Альфа-Банк

Сендмани это Приватовское приложение? Со стороны Альфы без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:05

бл
цена вопроса 50коп
а писанины то :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:06

  v57 написав:бл
цена вопроса 50коп
а писанины то :)

На будущее узнаю
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:06

  Алексей77 написав:Сендмани это Приватовское приложение? Со стороны Альфы без комиссии?

да - https://privatbank.ua/ru/sendmoney - C пакетки Аллы - бесплатно. Пополнение по номеру карты. при отправке для контроля - видны имя и фамилия получателя (если у него карта привата)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:09

Re: Альфа-Банк

  v57 написав:цена вопроса 50коп


КОПІЙКА рубль береже!
а 50 коп - 50 рублів! :)
во
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:14

Re: Альфа-Банк

Выбрал кэш бэк на сладости, в новусе купил лишь шоколад, кэш ноль. Задал вопрос на ГЛ, ответили, что с таким кешем нуна идти именно в магазин "сладости"....веселуха :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:47

  abc111 написав:Выбрал кэш бэк на сладости, в новусе купил лишь шоколад, кэш ноль. Задал вопрос на ГЛ, ответили, что с таким кешем нуна идти именно в магазин "сладости"....веселуха :)

Мне бы ваши проблемы. А то забанили на сладенькое под 2%, и это под Новый Год.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:05

  wig написав:
  abc111 написав:Выбрал кэш бэк на сладости, в новусе купил лишь шоколад, кэш ноль. Задал вопрос на ГЛ, ответили, что с таким кешем нуна идти именно в магазин "сладости"....веселуха :)

Мне бы ваши проблемы. А то забанили на сладенькое под 2%, и это под Новый Год.

Угуу, странная Аллюсик -- испортила деткам праздник :evil:
Ни на Миколая, ни на Рождество, ни на НГ -- сладкого от Алки не будет, а еще рядится в красные одежды :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:10

Так что, сейчас максимум-кредитка без абонки 60 грн., Уже можно 2 мес. пользоваться а не 30 дней ?
demichh
 
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