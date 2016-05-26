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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:59
Приват-бин-чекер
Алексей77 написав:
получателя не знаю Уни или Карта для выплат
Востаннє редагувалось mustbe
в Вів 03 гру, 2019 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:02
Сендмани это Приватовское приложение? Со стороны Альфы без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:05
бл
цена вопроса 50коп
а писанины то
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v57
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:06
v57 написав:
бл
цена вопроса 50коп
а писанины то
На будущее узнаю
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:06
Алексей77 написав:
Сендмани это Приватовское приложение? Со стороны Альфы без комиссии?
да - https://privatbank.ua/ru/sendmoney
- C пакетки Аллы - бесплатно. Пополнение по номеру карты. при отправке для контроля - видны имя и фамилия получателя (если у него карта привата)
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Flamingo
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:09
v57 написав:
цена вопроса 50коп
КОПІЙКА рубль береже!
а 50 коп - 50 рублів!
во
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Додано: Вів 03 гру, 2019 14:14
Выбрал кэш бэк на сладости, в новусе купил лишь шоколад, кэш ноль. Задал вопрос на ГЛ, ответили, что с таким кешем нуна идти именно в магазин "сладости"....веселуха
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abc111
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:05
wig написав: abc111 написав:
Выбрал кэш бэк на сладости, в новусе купил лишь шоколад, кэш ноль. Задал вопрос на ГЛ, ответили, что с таким кешем нуна идти именно в магазин "сладости"....веселуха
Мне бы ваши проблемы. А то забанили на сладенькое под 2%, и это под Новый Год.
Угуу, странная Аллюсик -- испортила деткам праздник
Ни на Миколая, ни на Рождество, ни на НГ -- сладкого от Алки не будет, а еще рядится в красные одежды
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:10
Так что, сейчас максимум-кредитка без абонки 60 грн., Уже можно 2 мес. пользоваться а не 30 дней ?
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demichh
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Вів 03 гру, 2019 15:05
v57
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