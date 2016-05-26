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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:18
demichh написав:
Так что, сейчас максимум-кредитка без абонки 60 грн., Уже можно 2 мес. пользоваться а не 30 дней ?
Нет. Чтобы было так как вы пишете надо перейти на тариф "Максимум 2.0" и со следующей РД Вам наступит счастье. Вот только самки собак - мой РД 15 - подался вчера (2.12.19) через горячку на смену тарифа - "Заявка принята, карту Вы сможете забрать после 16го
!!!". На вопрос "а че так долго-то?" - все таки Запорожье не самый последний областной центр, чтобы карта 2 недели ехать?" - ответ: "Ну такие сроки показывает программа" ;(
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:50
Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?
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Jubjic
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:57
abc111 написав:
Выбрал кэш бэк на сладости, в новусе купил лишь шоколад, кэш ноль. Задал вопрос на ГЛ, ответили, что с таким кешем нуна идти именно в магазин "сладости"....веселуха
Да уж, есть ещё и такие люди... С двумя тысячами сообщений на форуме.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:00
Jubjic написав:
Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?
нет 300
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:01
Jubjic написав:
Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?
Добрый день, Jubjic. Нет, конечно
Копить нужно будет как показывает в приложении - сколько осталось до статуса Gold)
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:10
Flamingo, 14 числа активируйте новую карту (хотя такая возможность будет с 5–6 числа), а после старую аннулируйте — в РД тариф изменится. Если телефон с NFC, то возможно новую карту до её фактического получения можно добавить в Apple/Google Pay.
А вот мне менее повезло. Такой финт сделать не успел до РД.
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