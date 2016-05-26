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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7916791779187919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:18

  demichh написав:Так что, сейчас максимум-кредитка без абонки 60 грн., Уже можно 2 мес. пользоваться а не 30 дней ?


Нет. Чтобы было так как вы пишете надо перейти на тариф "Максимум 2.0" и со следующей РД Вам наступит счастье. Вот только самки собак - мой РД 15 - подался вчера (2.12.19) через горячку на смену тарифа - "Заявка принята, карту Вы сможете забрать после 16го!!!". На вопрос "а че так долго-то?" - все таки Запорожье не самый последний областной центр, чтобы карта 2 недели ехать?" - ответ: "Ну такие сроки показывает программа" ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:50

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?
Jubjic
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:57

  abc111 написав:Выбрал кэш бэк на сладости, в новусе купил лишь шоколад, кэш ноль. Задал вопрос на ГЛ, ответили, что с таким кешем нуна идти именно в магазин "сладости"....веселуха :)

Да уж, есть ещё и такие люди... С двумя тысячами сообщений на форуме.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:00

  Jubjic написав:Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?

нет 300
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:01

  Jubjic написав:Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?

Добрый день, Jubjic. Нет, конечно :D Копить нужно будет как показывает в приложении - сколько осталось до статуса Gold)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:10

Re: Альфа-Банк

Flamingo, 14 числа активируйте новую карту (хотя такая возможность будет с 5–6 числа), а после старую аннулируйте — в РД тариф изменится. Если телефон с NFC, то возможно новую карту до её фактического получения можно добавить в Apple/Google Pay.

А вот мне менее повезло. Такой финт сделать не успел до РД.
MASolomko
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