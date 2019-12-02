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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:18
demichh написав:
Так что, сейчас максимум-кредитка без абонки 60 грн., Уже можно 2 мес. пользоваться а не 30 дней ?
Нет. Чтобы было так как вы пишете надо перейти на тариф "Максимум 2.0" и со следующей РД Вам наступит счастье. Вот только самки собак - мой РД 15 - подался вчера (2.12.19) через горячку на смену тарифа - "Заявка принята, карту Вы сможете забрать после 16го
!!!". На вопрос "а че так долго-то?" - все таки Запорожье не самый последний областной центр, чтобы карта 2 недели ехать?" - ответ: "Ну такие сроки показывает программа" ;(
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:50
Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?
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Jubjic
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:57
abc111 написав:
Выбрал кэш бэк на сладости, в новусе купил лишь шоколад, кэш ноль. Задал вопрос на ГЛ, ответили, что с таким кешем нуна идти именно в магазин "сладости"....веселуха
Да уж, есть ещё и такие люди... С двумя тысячами сообщений на форуме.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:00
Jubjic написав:
Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?
нет 300
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:01
Jubjic написав:
Подскажите, пожалуйста.
У меня есть 100 бонусов по орехам. И 300 надо до голд статуса.
Если сейчас заберу бонусы деньгами, то до голд статуса надо будет снова 400 бонусов копить?
Добрый день, Jubjic. Нет, конечно
Копить нужно будет как показывает в приложении - сколько осталось до статуса Gold)
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:10
Flamingo, 14 числа активируйте новую карту (хотя такая возможность будет с 5–6 числа), а после старую аннулируйте — в РД тариф изменится. Если телефон с NFC, то возможно новую карту до её фактического получения можно добавить в Apple/Google Pay.
А вот мне менее повезло. Такой финт сделать не успел до РД.
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MASolomko
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:21
MASolomko написав:
Flamingo, 14 числа активируйте новую карту (хотя такая возможность будет с 5–6 числа), а после старую аннулируйте — в РД тариф изменится. Если телефон с NFC, то возможно новую карту до её фактического получения можно добавить в Apple/Google Pay.
А вот мне менее повезло. Такой финт сделать не успел до РД.
Не могу понять
У Максимум 2.0 РД будет датой активации или датой заказа?
У меня старая Максимум и РД у нее 15 числа интуитивно не анулировал
Заказал Максимум 2.0 прийдет на отделение 11 числа
По идее РД не должна меняться только Тариф на обслуживание
После 15 числа уже буду использовать только Максимум 2.0
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joik
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:44
С новым тарифом Максимум 2.0 больше не надо будет напрягатся с РКО под РД?
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vpchelko
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:59
joik написав:
У Максимум 2.0 РД будет датой активации или датой заказа?
У Максимум 2.0 РД будет такой же как у Вашей старой Максимки. Поменяется только тариф - РД останется тем же
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Flamingo
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