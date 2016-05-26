Спасибо. Я так понимаю, что все реквизиты карты уже будут светиться в аппликухе? Аннулировать тоже можно в аппликухе? Или через горячку (отделение)?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:03
Re: Альфа-Банк
Спасибо. Я так понимаю, что все реквизиты карты уже будут светиться в аппликухе? Аннулировать тоже можно в аппликухе? Или через горячку (отделение)?
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:22
Re: Альфа-Банк
Щось не втямлю, що значить в РД тариф зміниться. У мене РД 4-те, карту обіцяють наступного тижня. Тариф зміниться 4-го січня, тобто на 4те має бути в 0 щоб не зняли останнє рко, чи ні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:42
Сегодня только 3 число, не слушайте студентов - 99% что карта прийдет до 13
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Додано: Вів 03 гру, 2019 23:09
Re: Альфа-Банк
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