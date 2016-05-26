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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7917791879197920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:03

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Flamingo, 14 числа активируйте новую карту (хотя такая возможность будет с 5–6 числа), а после старую аннулируйте — в РД тариф изменится. Если телефон с NFC, то возможно новую карту до её фактического получения можно добавить в Apple/Google Pay.

Спасибо. Я так понимаю, что все реквизиты карты уже будут светиться в аппликухе? Аннулировать тоже можно в аппликухе? Или через горячку (отделение)?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:22

Re: Альфа-Банк

Щось не втямлю, що значить в РД тариф зміниться. У мене РД 4-те, карту обіцяють наступного тижня. Тариф зміниться 4-го січня, тобто на 4те має бути в 0 щоб не зняли останнє рко, чи ні?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:42

  Flamingo написав:
  demichh написав:Так что, сейчас максимум-кредитка без абонки 60 грн., Уже можно 2 мес. пользоваться а не 30 дней ?


Нет. Чтобы было так как вы пишете надо перейти на тариф "Максимум 2.0" и со следующей РД Вам наступит счастье. Вот только самки собак - мой РД 15 - подался вчера (2.12.19) через горячку на смену тарифа - "Заявка принята, карту Вы сможете забрать после 16го!!!". На вопрос "а че так долго-то?" - все таки Запорожье не самый последний областной центр, чтобы карта 2 недели ехать?" - ответ: "Ну такие сроки показывает программа" ;(

Сегодня только 3 число, не слушайте студентов - 99% что карта прийдет до 13
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:09

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Я так понимаю, что все реквизиты карты уже будут светиться в аппликухе?
Возможно, но пока наблюдаю в окне новой карты две кнопки: Разблокировать и Добавить в Gpay.

  Flamingo написав:Или через горячку (отделение)?
Горячка/чат должны принять заявку, также отделение может ещё.
MASolomko
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