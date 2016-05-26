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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7918791979207921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:00

  Кочевник написав:Борг за Максимкою 14,74 грн. На РКО сьогодні не попадаю?

А долг когда сформирован? Если после последней РД - то все ОК - если же ранее - можно выпасть из грэйса ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:09

Re: Альфа-Банк

Сьогодні. І РД сьогодні. В блоці нічого немає.
Кочевник
 
Повідомлень: 1146
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  #<1 ... 7918791979207921
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