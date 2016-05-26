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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:00
Кочевник написав:
Борг за Максимкою 14,74 грн. На РКО сьогодні не попадаю?
А долг когда сформирован? Если после последней РД - то все ОК - если же ранее - можно выпасть из грэйса ;(
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Додано: Сер 04 гру, 2019 11:09
Сьогодні. І РД сьогодні. В блоці нічого немає.
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