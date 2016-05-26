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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7918791979207921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:00

  Кочевник написав:Борг за Максимкою 14,74 грн. На РКО сьогодні не попадаю?

А долг когда сформирован? Если после последней РД - то все ОК - если же ранее - можно выпасть из грэйса ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:09

Re: Альфа-Банк

Сьогодні. І РД сьогодні. В блоці нічого немає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:15

  Кочевник написав:Сьогодні. І РД сьогодні. В блоці нічого немає.

тогда все ок
Flamingo
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Повідомлень: 3424
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Подякували: 709 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:14

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Сьогодні. І РД сьогодні. В блоці нічого немає.

тогда все ок

А вдруг там на 0.01% накапало под 5,26?
Кочевник, вы случаем в прошлый РП не потратили 526К ? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:25

Re: Альфа-Банк

Привіт.
Тут мене переманюють оформити ФОП рахунок у Альфі.
Як бенефіти називають безкоштовну Platinum black plus, менше бюрократії, крутий інтернет-додаток та кешбек.
Наразі маю майже таку саму картку в Кредобанку, але інтернет банкінг там дубовий.

Чи дійсно в Альфі хороший додаток? Чи може вона замінити по зручності, наприклад, Моно? Чи є там ще якісь приємні плюшки? І взагалі чи вартує овчинка вичинки?
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:53

Bambula

вам треба зібрати дані по обох банчиках і зрівняти + та -
недавно мінфін це робив для ФОП-ів

https://minfin.com.ua/ua/2019/11/07/39627162/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:53

  clientage написав:А вдруг там на 0.01% накапало под 5,26?
Кочевник, вы случаем в прошлый РП не потратили 526К ? :lol: :lol:

Даже не 526к, а 5,26*120к = 631,2к )
mustbe
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