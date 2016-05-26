А долг когда сформирован? Если после последней РД - то все ОК - если же ранее - можно выпасть из грэйса ;(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:00
Додано: Сер 04 гру, 2019 11:09
Re: Альфа-Банк
Сьогодні. І РД сьогодні. В блоці нічого немає.
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:15
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:14
А вдруг там на 0.01% накапало под 5,26?
Кочевник, вы случаем в прошлый РП не потратили 526К ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:25
Re: Альфа-Банк
Привіт.
Тут мене переманюють оформити ФОП рахунок у Альфі.
Як бенефіти називають безкоштовну Platinum black plus, менше бюрократії, крутий інтернет-додаток та кешбек.
Наразі маю майже таку саму картку в Кредобанку, але інтернет банкінг там дубовий.
Чи дійсно в Альфі хороший додаток? Чи може вона замінити по зручності, наприклад, Моно? Чи є там ще якісь приємні плюшки? І взагалі чи вартує овчинка вичинки?
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:53
Bambula
вам треба зібрати дані по обох банчиках і зрівняти + та -
недавно мінфін це робив для ФОП-ів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:53
Даже не 526к, а 5,26*120к = 631,2к )
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