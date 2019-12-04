|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:48
Все добре коли-небудь закінчується. Залізничні квитки на travel.alfabank.ua тепер вже не дешевші на 3 гривні від ціни на офіційному букінгу УЗ, а аж на 14 гривень дорожчі. Квиток на 102 поїзд Херсон-Київ на 7 грудня в Альфи коштує 248 гривень проти 234 в УЗ. Прикрутила Алла традиційну для подібних сервисів грабіжницьку комісію та знову зламала купівлю за за студентською знижкою. Ну, штош.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
|