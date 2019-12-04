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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7919792079217922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:48

Все добре коли-небудь закінчується. Залізничні квитки на travel.alfabank.ua тепер вже не дешевші на 3 гривні від ціни на офіційному букінгу УЗ, а аж на 14 гривень дорожчі. Квиток на 102 поїзд Херсон-Київ на 7 грудня в Альфи коштує 248 гривень проти 234 в УЗ. Прикрутила Алла традиційну для подібних сервисів грабіжницьку комісію та знову зламала купівлю за за студентською знижкою. Ну, штош.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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