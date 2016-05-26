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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:48
Все добре коли-небудь закінчується. Залізничні квитки на travel.alfabank.ua тепер вже не дешевші на 3 гривні від ціни на офіційному букінгу УЗ, а аж на 14 гривень дорожчі. Квиток на 102 поїзд Херсон-Київ на 7 грудня в Альфи коштує 248 гривень проти 234 в УЗ. Прикрутила Алла традиційну для подібних сервисів грабіжницьку комісію та знову зламала купівлю за за студентською знижкою. Ну, штош.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 21:12
mustbe написав: clientage написав:mustbe
, ну капает, примерно, 1 коп с каждой 1000 долга
Не совсем.
Капает 1 коп с 1200.
То есть - рупь капает со 120к
а когда оно капает? Каждый месяц в РД?
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Hack-Stock
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Додано: Сер 04 гру, 2019 21:13
Hack-Stock написав: mustbe написав: clientage написав:mustbe
, ну капает, примерно, 1 коп с каждой 1000 долга
Не совсем.
Капает 1 коп с 1200.
То есть - рупь капает со 120к
а когда оно капает? Каждый месяц в РД?
Дааа, в РД ночью после 21:00, када никто не видит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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