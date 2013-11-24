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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7924792579267927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 17:48

Максимум 2.0

Тоже хочу льготный период 2 месяца и не платить 60 грн :)
Я так понимаю, надо исключительно заказывать новую карту? Просто у меня две вот только-только пришли... Еще и месяца толком первой не попользовался, а вторая вообще лежит неактивированная. И светится у меня сейчас аж три(!) карты "Максимум" (к одному счету).

И что, их под нож? Какое расточительство ((( Но раз надо...

Заказывать через горячую линию нужно, да?

А что еще в этом "Максимуме 2.0", кроме отсутствия абонки, отличается от старого привычного Максимума?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 17:58

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:И светится у меня сейчас аж три(!) карты "Максимум" (к одному счету).

И что, их под нож? Какое расточительство ((( Но раз надо...

Шо дєлать... В мене так само ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:15

Re: Альфа-Банк

Как абонку вводить, то Алла нормально всех скопом подключила, а как убирать е....сь сами.
Была надежда, что просто уберут абонплату. Но нет, сняли как положено.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:30

Фантом не иначе как кому то в банке для выполнения годового KPI надо срочно к концу года "подкорректировать" статистику выпуска новых карт. А как нас еще заставить перевыпустить свои "максимки"? Только сменой тарифа. Вот и понеслось "овно по трубам ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:29

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Я так понимаю, надо исключительно заказывать новую карту?
Поскольку у Вас уже есть неактивная карта, то активируйте её, а остальные пустить под нож — аннулировать. И ждать ближайшую РД для перехода в новый тариф.
Может сработает.

Если описанное выше не поможет, то заказываем ещё одну, а действующую под нож.

Интересно. В МАБе где-то светиться, что тариф изменён на 2.0?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:27

  Фантом написав:Как абонку вводить, то Алла нормально всех скопом подключила, а как убирать е....сь сами.
Была надежда, что просто уберут абонплату. Но нет, сняли как положено.


Аналогично была мысль. Но 6-го - как с куста 60 грн списали (правда, я не в обиде, гасить было бы гораздо невыгоднее). Но раз можно без этого - то зачем платить больше?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 21:29

  MASolomko написав:
  Искатель написав:Я так понимаю, надо исключительно заказывать новую карту?
Поскольку у Вас уже есть неактивная карта, то активируйте её, а остальные пустить под нож — аннулировать. И ждать ближайшую РД для перехода в новый тариф.
Может сработает.

Если описанное выше не поможет, то заказываем ещё одну, а действующую под нож.

Интересно. В МАБе где-то светиться, что тариф изменён на 2.0?

Мне кажется, это не поможет. Неактивная ведь заказана была под "старый" тариф (обычный Максимум). Но попробую-ка я завтра помучать горячую линию на эту тему.
И да, очень интересно, показывается ли тариф где-нибудь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:06

  Искатель написав:Тоже хочу льготный период 2 месяца и не платить 60 грн :)
Я так понимаю, надо исключительно заказывать новую карту? Просто у меня две вот только-только пришли... Еще и месяца толком первой не попользовался, а вторая вообще лежит неактивированная. И светится у меня сейчас аж три(!) карты "Максимум" (к одному счету).

И что, их под нож? Какое расточительство ((( Но раз надо...

Заказывать через горячую линию нужно, да?

А что еще в этом "Максимуме 2.0", кроме отсутствия абонки, отличается от старого привычного Максимума?

А мне как раз пришла Максимум платинум (все равно, думал, платить абонку, так пусть будет платинум). И тут 2.0. Попросил аннулировать неактивный платинум.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 00:13

  uaprofi написав:кстати Алла добавила - "эльдорадо" 5% - изюма)))

И вроди бы о лимите в 500грн нигде нету.
Может с больших покупок и тысячами можно получить усё :-)
Comando
 
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