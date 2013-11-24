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Альфа-Банк
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Додано: Суб 07 гру, 2019 17:48
Тоже хочу льготный период 2 месяца и не платить 60 грн
Я так понимаю, надо исключительно заказывать новую карту? Просто у меня две вот только-только пришли... Еще и месяца толком первой не попользовался, а вторая вообще лежит неактивированная. И светится у меня сейчас аж три(!) карты "Максимум" (к одному счету).
И что, их под нож? Какое расточительство ((( Но раз надо...
Заказывать через горячую линию нужно, да?
А что еще в этом "Максимуме 2.0", кроме отсутствия абонки, отличается от старого привычного Максимума?
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Искатель
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Додано: Суб 07 гру, 2019 17:58
Искатель написав:
И светится у меня сейчас аж три(!) карты "Максимум" (к одному счету).
И что, их под нож? Какое расточительство ((( Но раз надо...
Шо дєлать... В мене так само
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 07 гру, 2019 19:15
Как абонку вводить, то Алла нормально всех скопом подключила, а как убирать е....сь сами.
Была надежда, что просто уберут абонплату. Но нет, сняли как положено.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 07 гру, 2019 20:29
Искатель написав:
Я так понимаю, надо исключительно заказывать новую карту?
Поскольку у Вас уже есть неактивная карта, то активируйте её, а остальные пустить под нож — аннулировать. И ждать ближайшую РД для перехода в новый тариф.
Может сработает.
Если описанное выше не поможет, то заказываем ещё одну, а действующую под нож.
Интересно. В МАБе где-то светиться, что тариф изменён на 2.0?
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MASolomko
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:27
Фантом написав:
Как абонку вводить, то Алла нормально всех скопом подключила, а как убирать е....сь сами.
Была надежда, что просто уберут абонплату. Но нет, сняли как положено.
Аналогично была мысль. Но 6-го - как с куста 60 грн списали (правда, я не в обиде, гасить было бы гораздо невыгоднее). Но раз можно без этого - то зачем платить больше?
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Искатель
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:29
MASolomko написав: Искатель написав:
Я так понимаю, надо исключительно заказывать новую карту?
Поскольку у Вас уже есть неактивная карта, то активируйте её, а остальные пустить под нож — аннулировать. И ждать ближайшую РД для перехода в новый тариф.
Может сработает.
Если описанное выше не поможет, то заказываем ещё одну, а действующую под нож.
Интересно. В МАБе где-то светиться, что тариф изменён на 2.0?
Мне кажется, это не поможет. Неактивная ведь заказана была под "старый" тариф (обычный Максимум). Но попробую-ка я завтра помучать горячую линию на эту тему.
И да, очень интересно, показывается ли тариф где-нибудь.
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Искатель
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Додано: Нед 08 гру, 2019 00:06
Искатель написав:
Тоже хочу льготный период 2 месяца и не платить 60 грн
Я так понимаю, надо исключительно заказывать новую карту? Просто у меня две вот только-только пришли... Еще и месяца толком первой не попользовался, а вторая вообще лежит неактивированная. И светится у меня сейчас аж три(!) карты "Максимум" (к одному счету).
И что, их под нож? Какое расточительство ((( Но раз надо...
Заказывать через горячую линию нужно, да?
А что еще в этом "Максимуме 2.0", кроме отсутствия абонки, отличается от старого привычного Максимума?
А мне как раз пришла Максимум платинум (все равно, думал, платить абонку, так пусть будет платинум). И тут 2.0. Попросил аннулировать неактивный платинум.
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rollo
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Додано: Нед 08 гру, 2019 00:13
uaprofi написав:
кстати Алла добавила - "эльдорадо" 5% - изюма)))
И вроди бы о лимите в 500грн нигде нету.
Может с больших покупок и тысячами можно получить усё
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Comando
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