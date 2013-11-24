Додано: Суб 07 гру, 2019 19:15

Как абонку вводить, то Алла нормально всех скопом подключила, а как убирать е....сь сами.

Была надежда, что просто уберут абонплату. Но нет, сняли как положено.

Кто не пьёт, тот не рискует.