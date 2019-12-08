Удивительно читать, что кто то всерьёз надеялся, что алла сама по доброй воле, вдруг!!! уберёт плату за рко, по картам, в которых эта комиссия указана в тарифах
или сама переведёт карты клиентов из "плохого" тарифа в "хороший"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:12
Re: Альфа-Банк
Удивительно читать, что кто то всерьёз надеялся, что алла сама по доброй воле, вдруг!!! уберёт плату за рко, по картам, в которых эта комиссия указана в тарифах
или сама переведёт карты клиентов из "плохого" тарифа в "хороший"
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Додано: Нед 08 гру, 2019 13:15
Я вот только одного не понял - при перевыпуске карты по окончанию срока в будущем у всех тариф изменится на 2.0 автоматически?
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:29
Ага, догонит и второй раз изменится автоматически
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Додано: Нед 08 гру, 2019 13:41
При зміні тарифу на Мах2 є якісь погіршення?
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Додано: Нед 08 гру, 2019 13:48
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Додано: Нед 08 гру, 2019 14:03
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:22
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:08
Вы не правы. Вернее да - зазеваться то можно всегда. Но я писал конкретно о РКО. На 30(31) день вы действительно попадете на плату за РКО, во втором - совсем на другой "тип платежа" и, скорее всего, совсем на другой порядок цифр. Почувствуйте разницу!
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:16
тревел
напомните пожалуйста за какие траты не начисляют баллы ? и есть ли какой то минимальный лимит потраченной суммы ?
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