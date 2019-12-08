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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7925792679277928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:12

Re: Альфа-Банк

Удивительно читать, что кто то всерьёз надеялся, что алла сама по доброй воле, вдруг!!! уберёт плату за рко, по картам, в которых эта комиссия указана в тарифах :-)
или сама переведёт карты клиентов из "плохого" тарифа в "хороший" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:15

Я вот только одного не понял - при перевыпуске карты по окончанию срока в будущем у всех тариф изменится на 2.0 автоматически?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:29

  Vorlon написав:Я вот только одного не понял - при перевыпуске карты по окончанию срока в будущем у всех тариф изменится на 2.0 автоматически?

Ага, догонит и второй раз изменится автоматически :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:41

  Stringer написав:
  Vorlon написав:Я вот только одного не понял - при перевыпуске карты по окончанию срока в будущем у всех тариф изменится на 2.0 автоматически?

Ага, догонит и второй раз изменится автоматически :mrgreen:

При зміні тарифу на Мах2 є якісь погіршення?
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:44

Квесторе_поверніться
Сравнивал тарифы - не увидел...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:48

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Сравнивал тарифы - не увидел...

Ок.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:03

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:При зміні тарифу на Мах2 є якісь погіршення?

Есть! Для Альфы: РКО с "оленей" и "зазевавшихся свинов" не капает :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:22

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:При зміні тарифу на Мах2 є якісь погіршення?

Есть! Для Альфы: РКО с "оленей" и "зазевавшихся свинов" не капает :mrgreen:

зазеваться можно всегда. что на 30й день что на 62й.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:08

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:При зміні тарифу на Мах2 є якісь погіршення?

Есть! Для Альфы: РКО с "оленей" и "зазевавшихся свинов" не капает :mrgreen:

зазеваться можно всегда. что на 30й день что на 62й.

Вы не правы. Вернее да - зазеваться то можно всегда. Но я писал конкретно о РКО. На 30(31) день вы действительно попадете на плату за РКО, во втором - совсем на другой "тип платежа" и, скорее всего, совсем на другой порядок цифр. Почувствуйте разницу!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:16

тревел

напомните пожалуйста за какие траты не начисляют баллы ? и есть ли какой то минимальный лимит потраченной суммы ?
SILVER_UA
 
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