deniska написав:

Есть вопрос к представителю банка. Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. на горячей линии сталкиваюсь с полным непониманием. Итак, опишу вопрос. У любой банковской карты есть тип - debit/credit, который определяется по первым шести цифрам ее номера, так называемый BIN, который мы можем проверить во всяких системах типанапример, у меня есть карта привата - ее BIN - 536354 - credit.у меня есть карта ПУМБ - ее BIN - 516791 - debit.У меня уже есть карта вашего банка типа debit с кредитным лимитом. Мне же нужна карта типа credit с кредитным лимитом. Я знаю о существовании так называемых карт "без номера", и я знаю, что это лишь отсутсвие выбитого номера на самом пластике, не более того. Все равно у любой карты в системе банка есть номер. И вот я хочу, чтобы ее тип по номеру был credit.Один из клиентов вашего банка любезно поделился BIN-ом своей карты travel "без номера" - 410245. Да, именно так - поделился номером карты без номера, странно звучит, правда?Для чего мне нужна карта с типом credit - для резервирования авто / жилья в поездках за границу. Кое-где рент-сервисы требуют именно кредитную карту и отказываются принимать дебетную для блокирования депозита, к примеру.Т.е. нужна карта типа credit, с кредитным лимитом, именная, чипованная. Можно ли такую получить в вашем банке?