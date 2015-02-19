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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7927792879297930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:06

Re: Альфа-Банк

поддержим офпреда!

topic230802.html
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 01:52

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:При зміні тарифу на Мах2 є якісь погіршення?

Есть! Для Альфы: РКО с "оленей" и "зазевавшихся свинов" не капает :mrgreen:


тут похоже задумка в другом - наверное скоро будет "реклама" по ТВ (может уже идёт?) этой "Макси2", как думаете сколько людей твёрдо уверует что у них отменили "абонплату" 60 грн.?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:20

  deniska написав:
  Alfa_Bank написав:Alfa_Bank

Есть вопрос к представителю банка. Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. на горячей линии сталкиваюсь с полным непониманием. Итак, опишу вопрос. У любой банковской карты есть тип - debit/credit, который определяется по первым шести цифрам ее номера, так называемый BIN, который мы можем проверить во всяких системах типа https://ccbins.pro/ https://bincheck.org/ https://binlists.com/
например, у меня есть карта привата - ее BIN - 536354 - credit.
у меня есть карта ПУМБ - ее BIN - 516791 - debit.
У меня уже есть карта вашего банка типа debit с кредитным лимитом. Мне же нужна карта типа credit с кредитным лимитом. Я знаю о существовании так называемых карт "без номера", и я знаю, что это лишь отсутсвие выбитого номера на самом пластике, не более того. Все равно у любой карты в системе банка есть номер. И вот я хочу, чтобы ее тип по номеру был credit.
Один из клиентов вашего банка любезно поделился BIN-ом своей карты travel "без номера" - 410245. Да, именно так - поделился номером карты без номера, странно звучит, правда? :)
Для чего мне нужна карта с типом credit - для резервирования авто / жилья в поездках за границу. Кое-где рент-сервисы требуют именно кредитную карту и отказываются принимать дебетную для блокирования депозита, к примеру.
Т.е. нужна карта типа credit, с кредитным лимитом, именная, чипованная. Можно ли такую получить в вашем банке?

Добрый день. Можете оформить Максимум Платинум или Тревел.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:21

  anis написав:А давно стал курс конвертации для операций отличных от грн, проходить по дате операции, а не проводки как раньше?

Добрый день. Блокировка суммы происходит по курсу на момент блока, списание по курсу на момент списания.
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  #<1 ... 7927792879297930
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