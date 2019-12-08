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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7930793179327933>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:23

Re: Альфа-Банк

Comando, горячка или чат должны принять заявку на оформление новой карты. Получать карту в отделение, после её активации старую карту обязательно аннулировать. Это можно сделать в отделении, как и через горячую/чат.

Я заказал карту через горячую линию. Вот в пятницу пришла карта.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:28

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Получать карту в отделение, после её активации старую карту обязательно аннулировать. Это можно сделать в отделении, как и через горячую/чат.

В моем отделении аннулировать старую карту (вернее карты - их у мну было 2) не смогли (возможно не захотели) - сказали звонить на горячку или стучать в чат ;(.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:36

  SILVER_UA написав:Alfa_Bank
давайте по взрослому. Выше Вам человек дал информацию к размышлению. Зачем Вы даете людям категорию повышенного кешбека, если он реально не работает так как должен. Люди получается в целой области идут с Вашими картами в реальные автовокзалы областного центра и районов (20 как минимум в среднем), в кассу, а получает "дулю". Либо не давайте эту категорию вообще, либо добавьте этот MCC, либо обратитесь в управление автовокзалами на уровне страны, пускай изменят свой MCC на перевозку людей, а не перевозку грузов.
Идиотизм какой-то :evil:

У нас есть определенные условия программы лояльности, где указан список МСС-исключений и МСС с повышенным кешбеком. Мы не можем отвечать за код торговца и требовать установки нужного нам МСС. Относительно добавления 4214 в ПЛ, предложение зафиксировано.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:37

  SILVER_UA написав:Alfa_Bank
давайте по взрослому. Выше Вам человек дал информацию к размышлению. Зачем Вы даете людям категорию повышенного кешбека, если он реально не работает так как должен. Люди получается в целой области идут с Вашими картами в реальные автовокзалы областного центра и районов (20 как минимум в среднем), в кассу, а получает "дулю". Либо не давайте эту категорию вообще, либо добавьте этот MCC, либо обратитесь в управление автовокзалами на уровне страны, пускай изменят свой MCC на перевозку людей, а не перевозку грузов.
Идиотизм какой-то :evil:

ИМХО идиотизм требовать от банка обращаться куда-то там - ведь автовокзалам терминалы предоставляет их обслуживающий банк, они по каким-то признакам установили именно такие МСС - но альфа то тут ни при чем. Как по Вашему должен выглядеть этот запрос и о чем он должен быть? "Мы не можем клиентам выплатить кишмиш поэтому обратитесь во все банки, что обслуживают все автовокзалы = пусть они поменяют настройки терминалов" - думаете такой "идиотизм" кто-то из руководителей банка подпишет? Кишмиш-программа это ведь всего-лишь просто добровольная льгота со стороны банка своим клиентам - "дополнительное благо" - воспринимайте его именно так, а не так как будто Вас кто-то хочет "объегорить". Вам по сути ведь никто ничего не должен - получилось получить это "благо" - замечательно, не получилось - улыбаемся, делаем выводы и "копаем" дальше ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:39

  Comando написав:Про перевипуск Максим 2.0
Перс.менеджер сказала, що треба оформляти нову кредитку(з наданням доків, вівідуванням відділення), а стару закривати в нуль і закривати кред.договір.

На гарячу чомусь не дає дозвонитися сьогодні.

Які ключові слова, щоб не сильно переконувати працівників, а просто отримати первипущену карту Максимум 2.0 до старого рахунку.

Достатньо на гарячій лінії (через чат може?) попросити звичайний перевипуск, або випуск додаткової картки і все? Причина будь-яка, якщо настирно питають?

Доброго дня. Нову картку відкривати не обов'язково. Досить перевипустити існуючу. Через чат чи гарячу лінію можете замовити перевипуск.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:50

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Вам по сути ведь никто ничего не должен - получилось получить это "благо"


понимаете - ещё раз вот что человек написал:

  SILVER_UA написав:Зачем Вы даете людям категорию повышенного кешбека, если он реально не работает так как должен.


т.е. ситуация в следующем - они видят что человек покупает билеты на автобус - дальше дают ему повышенную категорию на Автобусы - а по факту выхлоп БОЛЬШАЯ ДУЛЯ - и ещё с умным видом рассказываю шо там кто-то установил терминалы не с тем мсс. :evil:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:52

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank *8501, *0417. Термін дії закінчився в жовтні. Картки успішно перевипущені.

Взяла в роботу. Відпишусь.

Виправили. Перевіряйте.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:55

  Flamingo написав:ИМХО идиотизм требовать от банка обращаться куда-то там - ведь автовокзалам терминалы предоставляет их обслуживающий банк, они по каким-то признакам установили именно такие МСС - но альфа то тут ни при чем. Как по Вашему должен выглядеть этот запрос и о чем он должен быть? "Мы не можем клиентам выплатить кишмиш поэтому обратитесь во все банки, что обслуживают все автовокзалы = пусть они поменяют настройки терминалов" - думаете такой "идиотизм" кто-то из руководителей банка подпишет? Кишмиш-программа это ведь всего-лишь просто добровольная льгота со стороны банка своим клиентам - "дополнительное благо" - воспринимайте его именно так, а не так как будто Вас кто-то хочет "объегорить". Вам по сути ведь никто ничего не должен - получилось получить это "благо" - замечательно, не получилось - улыбаемся, делаем выводы и "копаем" дальше ;)

имхо идиотизм сейчас рассказывать, что когда банк предоставляет на 90% не работающую повышенную категорию, тем более в таком явном виде, как будто автобусные билеты у Нас в стране продают в табачных и других киосках как за границей, это вполне себе нормальный подход. Онли старые совковые автовокзалы. Не нужно ничего в банке подписывать, просто достаточно ответственному работнику выделить 15 минут своего оплачиваемого рабочего времени и связаться с кем-то там "по выше" в управлении автовокзалами в стране и узнать для Нас клиентов почему происходит такая дичь ? Да и для себя подумать нужна ли такая не работающая категория в своем продукте ? Это как выдать категорию Аптеки, а получать кешбек в каждой 10-й. Идиоты.
Кому в кайф, могут копать дальше :evil:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:они видят что человек покупает билеты на автобус - дальше дают ему повышенную категорию на Автобусы - а по факту выхлоп БОЛЬШАЯ ДУЛЯ - и ещё с умным видом рассказываю шо там кто-то установил терминалы не с тем мсс. :evil:

Вы или слишком хорошо об Альфе думаете или слишком верите тому что говорят ее марХетолуХи. Вы правда думаете что тут кто-то дает кэшбек на основе анализа Ваших покупок? Щас! А я наверное в "химчистках" ночую и смотрю там ночами "он-лайн видеосервисы" - и от того мне Алка их лепит постоянно? :mrgreen: :mrgreen: Да она удавятся и сделают как раз наоборот - либо не дадут Вам нужную категории вообще либо снизят ее до минимума 2% (к примеру как мне в этом месяце по "сладостям"). То что ТС получил в этом месяце на орехи категорию "автобусы" было скорее всего рандомно, и уж на 100% не потому что он когда-то покупал алкиными картами тикеты в кассах с МСС 4214. Промашки бывают у всех - я вон в прошлом месяце корм кролику покупал в новом магазине "Зоомагия" - думал там МСС "зоомагазины" - а оно оказалось "подарки и феерверки" - обидно? Да ни фига - улыбаемся и идем дальше (а мимо этого магазина просто мимо ;))
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:20

Alfa_Bank, дякую, тепер краса!
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