Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05

uaprofi написав: они видят что человек покупает билеты на автобус - дальше дают ему повышенную категорию на Автобусы - а по факту выхлоп БОЛЬШАЯ ДУЛЯ - и ещё с умным видом рассказываю шо там кто-то установил терминалы не с тем мсс. они видят что человек покупает билеты на автобус - дальше дают ему повышенную категорию на Автобусы - а по факту выхлоп БОЛЬШАЯ ДУЛЯ - и ещё с умным видом рассказываю шо там кто-то установил терминалы не с тем мсс.

Вы или слишком хорошо об Альфе думаете или слишком верите тому что говорят ее марХетолуХи. Вы правда думаете что тут кто-то дает кэшбек на основе анализа Ваших покупок? Щас! А я наверное в "химчистках" ночую и смотрю там ночами "он-лайн видеосервисы" - и от того мне Алка их лепит постоянно?Да она удавятся и сделают как раз наоборот - либо не дадут Вам нужную категории вообще либо снизят ее до минимума 2% (к примеру как мне в этом месяце по "сладостям"). То что ТС получил в этом месяце на орехи категорию "автобусы" было скорее всего рандомно, и уж на 100% не потому что он когда-то покупал алкиными картами тикеты в кассах с МСС 4214. Промашки бывают у всех - я вон в прошлом месяце корм кролику покупал в новом магазине "Зоомагия" - думал там МСС "зоомагазины" - а оно оказалось "подарки и феерверки" - обидно? Да ни фига - улыбаемся и идем дальше (а мимо этого магазина просто мимо