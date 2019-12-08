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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2019 14:23
Comando, горячка или чат должны принять заявку на оформление новой карты. Получать карту в отделение, после её активации старую карту обязательно аннулировать. Это можно сделать в отделении, как и через горячую/чат.
Я заказал карту через горячую линию. Вот в пятницу пришла карта.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:28
MASolomko написав:
Получать карту в отделение, после её активации старую карту обязательно аннулировать. Это можно сделать в отделении, как и через горячую/чат.
В моем отделении аннулировать старую карту (вернее карты - их у мну было 2) не смогли (возможно не захотели) - сказали звонить на горячку или стучать в чат ;(.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:36
SILVER_UA написав:Alfa_Bank
давайте по взрослому. Выше Вам человек дал информацию к размышлению. Зачем Вы даете людям категорию повышенного кешбека, если он реально не работает так как должен. Люди получается в целой области идут с Вашими картами в реальные автовокзалы областного центра и районов (20 как минимум в среднем), в кассу, а получает "дулю". Либо не давайте эту категорию вообще, либо добавьте этот MCC, либо обратитесь в управление автовокзалами на уровне страны, пускай изменят свой MCC на перевозку людей, а не перевозку грузов.
Идиотизм какой-то
У нас есть определенные условия программы лояльности, где указан список МСС-исключений и МСС с повышенным кешбеком. Мы не можем отвечать за код торговца и требовать установки нужного нам МСС. Относительно добавления 4214 в ПЛ, предложение зафиксировано.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:37
SILVER_UA написав:Alfa_Bank
давайте по взрослому. Выше Вам человек дал информацию к размышлению. Зачем Вы даете людям категорию повышенного кешбека, если он реально не работает так как должен. Люди получается в целой области идут с Вашими картами в реальные автовокзалы областного центра и районов (20 как минимум в среднем), в кассу, а получает "дулю". Либо не давайте эту категорию вообще, либо добавьте этот MCC, либо обратитесь в управление автовокзалами на уровне страны, пускай изменят свой MCC на перевозку людей, а не перевозку грузов.
Идиотизм какой-то
ИМХО идиотизм требовать от банка обращаться куда-то там - ведь автовокзалам терминалы предоставляет их обслуживающий банк, они по каким-то признакам установили именно такие МСС - но альфа то тут ни при чем. Как по Вашему должен выглядеть этот запрос и о чем он должен быть? "Мы не можем клиентам выплатить кишмиш поэтому обратитесь во все банки, что обслуживают все автовокзалы = пусть они поменяют настройки терминалов" - думаете такой "идиотизм" кто-то из руководителей банка подпишет? Кишмиш-программа это ведь всего-лишь просто добровольная льгота со стороны банка своим клиентам - "дополнительное благо" - воспринимайте его именно так, а не так как будто Вас кто-то хочет "объегорить". Вам по сути ведь никто ничего не должен - получилось получить это "благо" - замечательно, не получилось - улыбаемся, делаем выводы и "копаем" дальше
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:39
Comando написав:
Про перевипуск Максим 2.0
Перс.менеджер сказала, що треба оформляти нову кредитку(з наданням доків, вівідуванням відділення), а стару закривати в нуль і закривати кред.договір.
На гарячу чомусь не дає дозвонитися сьогодні.
Які ключові слова, щоб не сильно переконувати працівників, а просто отримати первипущену карту Максимум 2.0 до старого рахунку.
Достатньо на гарячій лінії (через чат може?) попросити звичайний перевипуск, або випуск додаткової картки і все? Причина будь-яка, якщо настирно питають?
Доброго дня. Нову картку відкривати не обов'язково. Досить перевипустити існуючу. Через чат чи гарячу лінію можете замовити перевипуск.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:50
Flamingo написав:
Вам по сути ведь никто ничего не должен - получилось получить это "благо"
понимаете - ещё раз вот что человек написал:
SILVER_UA написав:Зачем Вы даете людям категорию повышенного кешбека, если он реально не работает так как должен.
т.е. ситуация в следующем - они видят что человек покупает билеты на автобус
- дальше дают ему повышенную категорию на Автобусы
- а по факту выхлоп БОЛЬШАЯ ДУЛЯ - и ещё с умным видом рассказываю шо там кто-то установил терминалы не с тем мсс.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:52
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
*8501, *0417. Термін дії закінчився в жовтні. Картки успішно перевипущені.
Взяла в роботу. Відпишусь.
Виправили. Перевіряйте.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 14:55
Flamingo написав:
ИМХО идиотизм требовать от банка обращаться куда-то там - ведь автовокзалам терминалы предоставляет их обслуживающий банк, они по каким-то признакам установили именно такие МСС - но альфа то тут ни при чем. Как по Вашему должен выглядеть этот запрос и о чем он должен быть? "Мы не можем клиентам выплатить кишмиш поэтому обратитесь во все банки, что обслуживают все автовокзалы = пусть они поменяют настройки терминалов" - думаете такой "идиотизм" кто-то из руководителей банка подпишет? Кишмиш-программа это ведь всего-лишь просто добровольная льгота со стороны банка своим клиентам - "дополнительное благо" - воспринимайте его именно так, а не так как будто Вас кто-то хочет "объегорить". Вам по сути ведь никто ничего не должен - получилось получить это "благо" - замечательно, не получилось - улыбаемся, делаем выводы и "копаем" дальше
имхо идиотизм сейчас рассказывать, что когда банк предоставляет на 90% не работающую повышенную категорию, тем более в таком явном виде, как будто автобусные билеты у Нас в стране продают в табачных и других киосках как за границей, это вполне себе нормальный подход. Онли старые совковые автовокзалы. Не нужно ничего в банке подписывать, просто достаточно ответственному работнику выделить 15 минут своего оплачиваемого рабочего времени и связаться с кем-то там "по выше" в управлении автовокзалами в стране и узнать для Нас клиентов почему происходит такая дичь ? Да и для себя подумать нужна ли такая не работающая категория в своем продукте ? Это как выдать категорию Аптеки, а получать кешбек в каждой 10-й. Идиоты.
Кому в кайф, могут копать дальше
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:20
Alfa_Bank, дякую, тепер краса!
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