Додано: Пон 09 гру, 2019 15:22

SILVER_UA написав: имхо идиотизм сейчас рассказывать, что когда банк предоставляет на 90% не работающую повышенную категорию, тем более в таком явном виде, как будто автобусные билеты у Нас в стране продают в табачных и других киосках как за границей, это вполне себе нормальный подход. имхо идиотизм сейчас рассказывать, что когда банк предоставляет на 90% не работающую повышенную категорию, тем более в таком явном виде, как будто автобусные билеты у Нас в стране продают в табачных и других киосках как за границей, это вполне себе нормальный подход.

Еще раз - просто факты - если Вы имеете негативный опыт - не удостоверились предварительно какой в кассе на автовокзале МСС и купили билеты по полной - банк не виноват. Если другой банк настроил так МСС у своего клиента - банк тоже не виноват. Исправлять все "неправильные" МСС у всех клиентов Украины (и мира) банк не может и не должен - это не его функция.МСС кстати может с точки зрения обслуживающего банка и быть правильным - он просто выдавался на организацию, у которой кроме всего прочего есть и грузоперевозки и возможно они имеют даже более значимый удельный вес в их деятельности - тогда и вовсе никто ничего менять не станет даже по запросу Ген-сека ООН. Ведь МСС изначально вводились ради статистики и то что банки стали к ним привязывать "плюшки" - чисто инициатива банков и их добрая воля и "дополнительное благо".То что Вы пишете, что якобы банк дает на 90% неработающую категорию - не согласен в принципе. Вы просто купили билеты не там, ориентировались на вывеска "автовокзал" и Вам не повезло, что там терминал был получен "грузоперевозочной" компанией. Я к примеру несколько раз покупал билеты через интернет в эколайн (автолюкс) - все работало четко и корректно. Поэтому для меня эта категория на 100% работающая.Поэтому если не устраивает как работает кишмиш-программа - не надо нервничать - просто откажитесь и пользуйтесь другой. Неправильный МСС - это ИМХО слишком никчемный факт, чтобы из-за него шум поднимать