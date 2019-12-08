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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7930793179327933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:22

Re: Альфа-Банк

  SILVER_UA написав:имхо идиотизм сейчас рассказывать, что когда банк предоставляет на 90% не работающую повышенную категорию, тем более в таком явном виде, как будто автобусные билеты у Нас в стране продают в табачных и других киосках как за границей, это вполне себе нормальный подход.
Еще раз - просто факты - если Вы имеете негативный опыт - не удостоверились предварительно какой в кассе на автовокзале МСС и купили билеты по полной - банк не виноват. Если другой банк настроил так МСС у своего клиента - банк тоже не виноват. Исправлять все "неправильные" МСС у всех клиентов Украины (и мира) банк не может и не должен - это не его функция.
МСС кстати может с точки зрения обслуживающего банка и быть правильным - он просто выдавался на организацию, у которой кроме всего прочего есть и грузоперевозки и возможно они имеют даже более значимый удельный вес в их деятельности - тогда и вовсе никто ничего менять не станет даже по запросу Ген-сека ООН. Ведь МСС изначально вводились ради статистики и то что банки стали к ним привязывать "плюшки" - чисто инициатива банков и их добрая воля и "дополнительное благо".
То что Вы пишете, что якобы банк дает на 90% неработающую категорию - не согласен в принципе. Вы просто купили билеты не там, ориентировались на вывеска "автовокзал" и Вам не повезло, что там терминал был получен "грузоперевозочной" компанией. Я к примеру несколько раз покупал билеты через интернет в эколайн (автолюкс) - все работало четко и корректно. Поэтому для меня эта категория на 100% работающая.
Поэтому если не устраивает как работает кишмиш-программа - не надо нервничать - просто откажитесь и пользуйтесь другой. Неправильный МСС - это ИМХО слишком никчемный факт, чтобы из-за него шум поднимать ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:26

Flamingo

в обратную сторону тоже "работают"
анализируют сетевые "виномаркеты" - которые у них НЕ виномаркеты
анализируют жд которые по их логике НЕ жд
анализируют автобусы которые по их логике НЕ автобусы
т.е. - покупка в таких точках (НЕ) - с большой долей вероятности приведёт к повышеной категории в профилном кэшбеке
т.е. - SILVER_UA в следующий раз с большой долей вероятности опять получит "Автобусы"
и так будет до тех пор пока он не начнёт пользоваться тем что в понимании Аллы - Автобусы.
пользуйтесь)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:29

кстати а подскажите - если денег на карте не достаточно - приходит в смс или в приложухе код мсс?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:44

  uaprofi написав:кстати а подскажите - если денег на карте не достаточно - приходит в смс или в приложухе код мсс?

Добрый день. Горячая линия или чат подскажут МСС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:49

Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Напомните, пожалуйста. Заканчивается вклад в валюте. За сколько времени до его окончания нужно заказать средства, чтоб получить в день окончания? И как это можно сделать (кроме звонка на городской номер горячей линии)? Например, через Чат в Приложении можно? И заказ можно сделать на любое отделение (не только обслуживающее)?
Спасибо!
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:55

  Flamingo написав:Неправильный МСС - это ИМХО слишком никчемный факт, чтобы из-за него шум поднимать ;)

еще раз.
Категория называется АВТОБУСНЫЕ КАССЫ
99% людей воспринимает это как именно касса в помещении автовокзала, потому что до этих пор кроме таких касс в живую билеты на автобусы больше нигде не продают.
Дальше оказывается, что 90% таких касс в какой-то области Украины вовсе и не кассы с точки зрения Альфабанка.
Есть подозрение, что даже не в одной области, а по всей Украине.
Зачем нахлобучивать 90% клиентов ? Это же не 10% как с твоим зоомагазином.
Востаннє редагувалось SILVER_UA в Пон 09 гру, 2019 15:57, всього редагувалось 1 раз.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:57

Alfa_Bank
Будьте добры измените название этой категории или уберите из исключений MCC. Не держите за дураков большинство юзеров данной категории.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:07

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Напомните, пожалуйста. Заканчивается вклад в валюте. За сколько времени до его окончания нужно заказать средства, чтоб получить в день окончания? И как это можно сделать (кроме звонка на городской номер горячей линии)? Например, через Чат в Приложении можно? И заказ можно сделать на любое отделение (не только обслуживающее)?
Спасибо!

Добрый день. Заказать можно в чате на любое отделение. При обращении до 12:00 рабочего дня, заказываем на второй рабочий день, после 12:00 - на третий рабочий день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:08

  SILVER_UA написав:Alfa_Bank
Будьте добры измените название этой категории или уберите из исключений MCC. Не держите за дураков большинство юзеров данной категории.

Вопрос передан ответственному подразделению.
Alfa_Bank
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